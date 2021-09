Cosa comprare per la prima elementare: la lista con tutto ciò che serve Iniziare la prima elementare è un passaggio molto importante per i bambini che iniziano a confrontarsi per la prima volta con compiti a casa, nuove materie e nuovi compagni di classe. Per aiutarli ad arrivare preparati al primo giorno di scuola, e per aiutare i genitori ad acquistare tutto ciò di cui hanno realmente bisogno, abbiamo stilato una lista contenente tutto ciò che occorre davvero per la prima elementare: zaini, astucci, quaderni, penne, matite colla in stick, ma anche grembiuli e sacche di tela per il cambio.

La prima elementare è una fase di passaggio molto importante: i bambini cominciano ad intraprendere una nuova avventura tra i banchi di scuola e ad affrontare sfide fatte non solo di numeri, lettere e parole nuove, ma anche amicizie e giochi.

Quaderni, zaino, grembiule, porta merenda: cosa serve davvero per la prima elementare?

Vi consigliamo di attendere l'inizio della scuola per l'acquisto di alcuni accessori, ma se volete anticipare alcuni acquisti vi forniamo una lista contenente tutto il materiale necessario per la prima elementare.

1. Zaino

Lo zaino è un accessorio indispensabile per portare con sé tutto il necessario per affrontare la giornata scolastica. Soprattutto per i bambini che frequentano la scuola elementare, lo zaino deve essere sicuramente capiente e comodo per garantire sicurezza, una postura corretta e leggerezza al bambino, così come la struttura, che deve essere solida e comoda. È bene assicurarsi che anche gli spallacci siano imbottiti e resistenti. Ovviamente gli zaini per la scuola elementare sono colorati e, spesso, arricchiti con stampe di super eroi, cartoni animati e principesse. Tra i diversi modelli disponibili in commercio vi suggeriamo per i bambini questo della Marvel, con i super eroi più amati dai più piccoli mentre, per le bambine, questo di Frozen firmato Disney.

2. Astuccio

Per contenere pastelli, matite, penne, pennarelli, gomme e temperamatite i bambini hanno sicuramente bisogno di un astuccio. Anche per questo accessorio sul mercato sono disponibili diverse tipologie, per bambini e per bambine, più o meno grandi a seconda dei prodotti che possono contenere. Inoltre, è possibile scegliere tra modelli rigidi o più morbidi, come gli astucci a bustina. Tra i tanti che è possibile reperire online, consigliamo questo delle Principesse Disney con tre scomparti e 44 pezzi, e questo di Super Mario con accessori ufficiali.

3. Cancelleria: matite, penne e colla in stick

Anche se solitamente all'interno dell'astuccio dovrebbero essere presenti tutti gli articoli di cancelleria necessari per la prima elementare, il suggerimento è quello di acquistare matite, penne, pastelli, colla in stick, temperamatite e forbici dalla punta arrotondata in grandi quantità. In particolare, matite, colla in stick e colori non devono mai mancare dal momento che vengono utilizzati molto spesso e che sono molto facili da perdere. Per quanto riguarda le matite, il consiglio è quello di acquistarle con mina 2HB e con una buona impugnatura perché, soprattutto in prima elementare, i bambini devono abituarsi al loro utilizzo. Per quanto riguarda le penne, invece, vengono inizialmente suggerite le penne cancellabili, utili per abituare i bambini alla scrittura, per poi passare alle normali penne a sfera. Tra i prodotti più acquistati su Amazon troviamo questa confezione da 30 pezzi di matite pre-temperate 2 HB, la confezione da 10 penne Tratto cancellabili e il set da 25 pezzi di colla in stick della Pritt.

4. Grembiule

Il grembiule è indispensabile per i bambini che frequentano le elementari. Questo indumento, infatti, serve per proteggere i capi indossati dallo sporco e da eventuali macchie di inchiostro di penne e pennarelli. Il suggerimento per i genitori è quello di acquistarne almeno tre per evitare di restare senza: trattandosi di un capo che, come detto, tende a sporcarsi molto facilmente, anche con il cibo, può capitare che non si abbia a disposizione il tempo necessario per lavarlo ed asciugarlo. Tra i tanti brand specializzati nella produzione di grembiuli il più gettonato e noto è sicuramente Siggi che propone grembiuli con cerniere, come questo della linea Happy School bianco con zip, oppure questi classici con bottoni e colletto bianco. Per le bambine, sempre di Siggi, consigliamo questo rosa con bottoni e tasche, perfetto a partire dai 6 anni in su.

5. Quaderni, copertine trasparenti e etichette adesive

In prima elementare si inizia ad utilizzare i quaderni che, ovviamente, devono avere determinate caratteristiche. Generalmente quelli a righe che si utilizzano in prima elementare possono essere tranquillamente utilizzati anche in seconda. Quell a quadretti, invece, cambiano negli anni. Per la prima elementare, infatti, i quadretti devono essere da 10 mm e privi di margini laterali, per rendere più semplice il primo approccio con i numeri. In seconda elementare, invece, si utilizzano quelli con quadrettatura Q, da 5 mm con il margine laterale rosso. Il consiglio è quello di acquistare interi pacchi di quaderni per averli sempre a disposizione, di proteggerli con delle copertine trasparenti e di applicare delle etichette adesive utili per scrivere il nome del bambino e la materia. Online, per esempio, sono disponibili i quaderni a quadretti per la prima elementare Pigna Colours formato A4 in confezione da 10, i quaderni a righe Pigna Monocromo formato A4, sempre in confezione da 10, e i copri quaderni trasparenti con con etichette integrate, come i Coprimaxi in confezione da 10 di Favorit.

6. Diario

Se un tempo non venivano utilizzati e venivano sostituiti dai quaderni, oggi i diari scuola sono diventati degli oggetti indispensabili anche in prima elementare per segnare compiti, l'orario delle lezioni ed eventuali avvisi per i genitori. Ovviamente i diari per la prima elementare sono diversi rispetto a quelli per le scuole medie o per le scuole superiori: sono più colorati, hanno pagine più ampie e sono più adatti ai piccoli. Tra i diversi modelli disponibili in commercio vi consigliamo il diario 16 mesi 2021/2022 di Chiara Ferragni, il diario scuola dei Gormiti 10 mesi e il Fantadiario dei Me contro Te, amatissimo dai più piccoli.

7. Confezioni di fogli bianchi

Disegnare e colorare sono due delle principali attività che si svolgono in prima elementare. I bambini, infatti, continuano ad utilizzare penne colorate, pastelli e pennarelli per realizzare i primi disegni destinati non solo allo svago, ma anche all'apprendimento. Proprio per questo motivo tra il materiale scolastico da inserire nella lista di tutto ciò che occorre per la prima elementare rientrano, indubbiamente, i fogli di carta. Anche in questo caso il nostro suggerimento è quello di acquistare interi blocchi di carta per avere i fogli sempre a disposizione ogni volta che occorrono. In commercio sono molto facili da reperire. Un esempio? La carta Fabriano in risma bianca formato A4 in confezione da 500 fogli.

8. Porta merenda

Per conservare correttamente lo spuntino da consumare durante l'intervallo i bambini hanno bisogno di un porta merenda capace di contenere frutta, merendine, e non solo, in modo tale da poterle mangiare integre. Sappiamo benissimo, infatti, che gli alimenti inseriti nello zaino senza una "protezione" tendono a sbriciolarsi, diventando difficili da consumare, soprattutto per bambini piccoli. In commercio sono disponibili porta merende appositamente pensati per contenere la frutta, come questo contenitore salva-freschezza di Snips a forma di banana o questo contenitore refrigerato per macedonie con cucchiaio, o per contenere panini, come questo quadrato trasparente per i sandwich. Per conservare il pranzo, invece, suggeriamo di scegliere dei veri e propri porta pranzo dalla classica forma rettangolare. Un esempio? Il porta pranzo originale di Super Mario o, per le bambine, questo lunch box di Me Contro Te.

9. Sacca di tela per il cambio

Concludiamo la nostra lista con tutto il materiale necessario per la prima elementare con un accessorio che si rivela indispensabile per contenere tutto ciò che serve al piccolo per evitare inconvenienti. Può capitare, infatti, che i bimbi si sporchino ed necessario cambiarli. In queste situazioni torna molto utile un sacco di tela per il cambio, capace di contenere indumenti puliti, scarpe, biancheria, calzini, asciugamani e, eventualmente, prodotti per la pulizia. Trovare online questo accessorio è davvero semplice: ci sono, infatti, quelle per bambina, come questa sacca in materiale resistente con unicorni, e quelle per bambino, come questa sacca con stampe dei super eroi Marvel multicolore o questa sacca dotata di kit con buste ermetiche per disporre ordinatamente il cambio, ideale sia per i maschi che per le femmine.

La lista completa di tutto ciò che serve per la prima elementare

Zaini, astucci, quaderni, articoli di cancelleria e grembiuli sono solo alcuni dei prodotti indispensabili da acquistare per la prima elementare, ma non sono gli unici. Ecco una lista completa che aiuterà i genitori a valutare meglio cosa acquistare.

Zaino

Astuccio

Diario

Matite 2HB

Penne cancellabili o penne a sfera

Pennarelli

Pastelli

Temperamatite con contenitore

Gomma da cancellare

Colla in stick

Forbici dalla punta arrotondata

Album da disegno

Fogli di carta/Cartoncini

Quaderni a righe e a quadretti

Copertine trasparenti per i quaderni

Etichette adesive per quaderni e libri

Grembiule

Sacca di tela per il cambio

Indumenti per il cambio, biancheria e scarpe.

Porta merenda

Eventuali prodotti per l'igiene personale come, ad esempio, lo spazzolino e il dentifricio