Console e videogiochi da comprare in sconto con le Offerte di Primavera Amazon

Ha inizio la Festa delle Offerte di Primavera Amazon del 2026. I migliori sconti di oggi su console PS5 e sui giochi Xbox, Nintendo e PlayStation.

Sono iniziate le Offerte di Primavera Amazon del 2026, portando sconti super vantaggiosi per gli amanti del gaming. Da PlayStation 5 a Xbox Series X, passando per Nintendo Switch, abbiamo raccolto le migliori offerte su console e videogiochi che saranno attive fino al 16 marzo.

Tutti gli utenti iscritti gratuitamente ad Amazon possono accedere alle promozioni della settimana, ma gli abbonati a Prime conservano comunque alcuni vantaggi esclusivi, ad esempio un ribasso consistente sulla console PS5.

I migliori sconti su console e videogiochi con le Offerte di Primavera Amazon

Dragon Quest, Final Fantasy, Dragonball Xenoverse 2, Life is strange e centinaia di altri titoli per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch saranno disponibili in offerta per tutta la settimana su Amazon. Di seguito, abbiamo preparato una vetrina con i giochi che conviene acquistare. Nonostante gli sconti siano aperti a tutti, solo gli utenti in possesso di un abbonamento a Prime o che ne hanno sottoscritto la prova gratuita potranno accedere allo sconto vantaggioso sulla PlayStation 5.

Playstation 5 Console Slim + NBA 2K26 Game

-18% di sconto sul bundle che comprende la PlayStation 5 slim e il gioco NBA 2K26. Come accennato, si tratta di un offerta riservata agli utenti iscritti a Prime, ma se proprio non volete sottoscrivere l'abbonamento potete usufruire della prova gratuita. La console include un controller wireless DualSense e un SSD da 1 T.

Dragon Quest VII Reimagined – PS5

-14% di sconto su Dragon Quest VII Reimagined per PS5, una rivisitazione del classico degli anni 2000. Il gioco sostituisce i vecchi sprite 2D con lo stile diorama 3D, che ben si fonde con l'iconico design dei personaggi di Akira Toriyama, e introduce meccaniche moderne di combattimento. Partendo dall'isola di Estard, condurrete il vostro personaggio in compagnia del principe Kiefer e di Maribel attraverso un viaggio nel passato, allo scopo di sconfiggere il male e recuperare i continenti scomparsi.

Avatar: Frontiers of Pandora From the Ashes Edition – Xbox X

-25% di sconto su Avatar- Frontiers of Pandora From the Ashes Edition per Xbox X, l'edizione che consente di accedere all'espansione ispirata al nuovo film Avatar: Fuoco e Cenere. Seguirete So'lek in un nuovo viaggio pericoloso alla scoperta della frontiera occidentale e vi batterete contro il gruppo d'assalto dei Na'vi cinerei e l'RDA. Il combattimento mescola abilità dei Na'vi e armi umane e il gameplay offre due modalità: in prima o in terza persona.

Dragonball Xenoverse 2 – Nintendo Switch

-33% di sconto su Dragonball Xenoverse 2 per Nintendo Switch, il titolo ispirato al mondo di Akira Toriyama ritorna con un capitolo realizzato per sfruttare al massimo la potenza di PC e console. Personalizzate il vostro avatar e combattete fino all'ultimo colpo contro nemici provenienti da diverse linee temporali della storia di Dragon Ball, godendovi grafiche in HD che girano a 60 FPS. È possibile giocare in modalità cooperativa locale fino a 6 players.

Final Fantasy XVI – Standard Edition

-24% di sconto su Final Fantasy XVI Standard Edition per PS5, uno dei capitoli più amati della saga JRPG. Vestirete i panni di Clive Rosfield, primo scudo di Rosaria, in cerca di vendetta contro l'oscuro Eikon Ifrit. Addentrandovi nel mondo di Valisthea, una terra minacciata dalla Piaga e continuamente contesa tra nazioni in conflitto per le ultime riserve di etere, parteciperete a battaglie strepitose tra i Dominanti e i loro potenti Eikon, sfruttando tutte le abiità di mostri e personaggi.

Life Is Strange Collection Standard Edition PS5

-29% di sconto su Life Is Strange Collection Standard Edition PS5, che include il disco con Life Is Strange: True Colors, Life Is Strange: Double Exposure e i codici per riscattare le remastered di Life Is Strange e di Life Is Strange: Before The Storm e Life Is Strange 2. Affronterete una serie di cinque avventure narrative interconnesse, muovendo in prima persona i protagonisti attraverso diverse linee temporali.

Star Wars Outlaws Limited Edition – Xbox Series X

-33% di sconto su Star Wars Outlaws Limited Edition per Xbox Series X, il primo gioco open world ispirato al mondo di Star Wars. Impersonerete Kay Vess, una giovane fuorilegge pronta a correre qualsiasi rischio per sopravvivere ed entrare nella lista dei criminali più temuti della città. In compagnia di Nix atterrerete su pianeti, esplorerete città e taverne pericolose, per portare a termine le missioni interspaziali più pericolose commissionate dai sindacati criminali.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls – PS5

-15% su MARVEL Tōkon: Fighting Souls per PS5, un picchiaduro che ridisegna i supereroi più famosi dei fumetti in stile anime giapponese. Potete scegliere tra 20 supereroi e cattivi e scegliere se percorrere le loro storie in Modalità Episodio oppure se giocare in Modalità multiplayer, locale e online (fino a 64 giocatori).

Chronos: Before the Ashes – PS4

-37% di sconto su Chronos: Before the Ashes per PS4, un gioco RPG di avventura e azione che vi cala nei panni di un eroe impegnato in una lotta contro il male per proteggere la propria terra. La narrazione si concentra sulla crescita fisica e spirituale del protagonista. Infatti, ogni morte fa invecchiare il personaggio di un anno da 18 al limite di 80 anni. Il gioco è strutturato intorno ad un labirinto con esplorazioni verticali di ambienti interconnessi.

Octopath Traveler 0 – Nintendo Switch

-25% di sconto su Octopath Traveler 0 per Nintendo Switch, un gioco appartenente al genere JRPG con grafica HD-2D. A seguito della distruzione del pacifico villaggio di Wishvale, il protagonista si avventura tra i regni di Osterra in cerca di vendetta e perseguendo l'obiettivo di ricostruire la propria casa. Il gioco è ambientato nello stesso mondo degli altri capitoli della saga, ma segue una linea temporale antecedente, fungendo da prequel dell'originale Octopath Traveler. La personalizzazione del personaggio e della della città sono novità che rendono l'esperienza di gioco più coinvolgente e divertente.

Tiebreak: ACE Edition – Xbox Series X

-62% di sconto su Tiebreak: ACE Edition per Xbox Series X, il gioco ufficiale di ATP e WTA. Potete scegliere in un roster di oltre 120 giocatori e giocatrici del circuito tennistico, tra i quali le leggende Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic e i più amati del momento Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Una volta scelto il vostro tennista, cimentatevi in uno dei 90 tornei disponibili, gareggiando su diverse superfici di gioco.