Fare la spesa online si può. Con l'avvento di internet, tante abitudini si sono modificate e, ormai, è possibile fare quasi tutti gli acquisti semplicemente avendo a disposizione una connessione.

Questo nuovo modo di fare la spesa può essere molto utile agli anziani, a chi abita lontano dal supermercato e non ha la macchina o non può portare pesi eccessivi. Certo, non tutti i prodotti possono essere acquistati in questo modo, ma è comunque una buona soluzione per quando si ha bisogno di fare una spesa più consistente.

Ormai, sono numerosi i supermercati che consentono di usufruire del servizio di consegna a domicilio, ma ci sono anche diverse piattaforme che permettono di scegliere e selezionare prodotti di marchi e catene differenti in base alla convenienza e avere tutto in un'unica spesa.

Tra queste c'è, ad esempio, Amazon; il famoso portale di acquisti online mette a disposizione due differenti servizi per fare la spesa online: Amazon Pantry e Prime Now.

I due servizi hanno modalità di funzionamento differenti, ma sono entrambi molto convenienti, anche grazie alle numerose offerte proposte. Ecco come funzionano nello specifico e quali sono le differenze tra i due.

Spesa online: cosa si può comprare e cosa no

Poter riempire un carrello virtuale e ricevere la spesa a casa è davvero molto comodo. Ma, attenzione: non tutto può essere acquistato online, soprattutto quando si parla di generi alimentari.

Generalmente, ad esempio, sono esclusi dagli acquisti online gli alimenti e le bevande a breve scadenza, come il latte e i latticini in genere, il pane, i salumi, il pesce, la frutta e la carne. Ma non solo. Non è possibile acquistare online neanche i surgelati e tutto ciò che solitamente si trova nel banco frigo del supermercato. Si tratta di una precauzione obbligatoria e sensata, per evitare che a destinazione arrivino prodotti scaduti, deperiti o rovinati. Non sempre, infatti, le consegne sono fatte in giornata.

Invece, sono acquistabili online tutti prodotti per la cura della persona e della casa, come la carta igienica, i detersivi, i deodoranti e i profumi, e tutti gli alimenti e le bevande a lunga scadenza. Rientrano in questa categoria i succhi di frutta, gli alcolici, l'acqua, i biscotti, il té, il caffè e la pasta, per esempio.

Amazon Pantry, il servizio per la spesa alimentare e non solo

Amazon Pantry è il servizio per la spesa online che Amazon dedica a tutti gli utenti. Grazie a questo servizio, è possibile ricevere a casa prodotti alimentari, detergenti e profumatori per la cura della casa e della persona, articoli per la prima infanzia e anche il cibo per gli animali.

Il suo funzionamento è molto semplice. Nella sezione dedicata al servizio Pantry su Amazon trovate gli alimenti e i prodotti che è possibile acquistare, divisi per categoria. Aggiungete al carrello tutto quello che volete acquistare: la spesa minima deve essere di 15 euro. Una volta completata la spesa, potete procedere all'acquisto. Il servizio ha un costo fisso di spedizione di 4,99 euro.

Ha diritto alla spedizione gratuita chi effettua una spesa dal valore superiore ai 90 euro: in quel caso, infatti, si riceve un buono sconto di 5 euro, che annulla i costi di spedizione.

Un altro modo per non pagare i costi di spedizione è quello di acquistare i prodotti selezionati Pantry; nella sezione dedicata al servizio, infatti, viene indicata una selezione particolare di prodotti che, se inclusi nella spesa, annullano i costi di spedizione. Per usufruire dell'offerta, bisogna scegliere almeno 5 di questi prodotti.

Inoltre, nella sezione dedicata è possibile accedere a delle liste della spesa preimpostate, con suggerimenti di prodotti, per facilitare l'acquisto.

Prime Now, la spesa online per gli abbonati ad Amazon Prime

Molto conveniente, in materia di spesa online, è anche il servizio Prime Now, dedicato, però, solo ai clienti abbonati ad Amazon Prime.

Grazie a Prime Now, la spesa sarà consegnata a casa in due ore. Per ordini inferiori a 50 euro, il servizio ha un costo fisso di 3,49 euro, mentre una spesa superiore ai 50 euro non prevede costi di consegna.

È possibile, inoltre, chiedere che la spesa sia consegnata in un'ora invece che in due: in questo caso, la consegna avrà un costo di 7,99 euro.

La convenienza maggiore di questo servizio sta nel fatto che permette di scegliere quando la spesa deve essere consegnata: dopo aver riempito il carrello, infatti, è possibile indicare la fascia oraria in cui si preferisce ricevere il pacco a domicilio.

Poter stabilire quando la spesa deve arrivare a casa significa anche avere un altro vantaggio: con Prime Now, infatti, è possibile acquistare anche beni a breve scadenza e facilmente deperibili.

La selezione di prodotti, però, non dipende da Amazon: Prime Now, infatti, funziona in accordo con alcuni supermercati, come quelli appartenenti al circuito Pam. Per questo motivo, il servizio non è attualmente disponibile in tutta Italia, ma solo in alcune città, come Milano, Torino e Roma. Per sapere se è attivo nel proprio comune di residenza è sufficiente accedere alla pagina dedicata.