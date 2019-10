Il Black Friday sta per arrivare: venerdì 29 novembre inizia l'edizione 2019 del venerdì nero, con offerte e sconti sia nei negozi fisici che soprattutto sui principali store online. Atteso da milioni di persone in tutto il mondo, il Black Friday è il più importante evento di shopping dell'anno: ecco una guida veloce per capire come funzionano le offerte, chi può approfittarne e come sfruttare al meglio la giornata di sconti per acquistare ciò che più ci piace.

Black Friday 2019: come funziona

Il Black Friday consiste in 24 ore di offerte e sconti su moltissime categorie di prodotti; in realtà le offerte cominceranno già da lunedì 25 novembre, data che dà inizio alla Black Week, e finiranno nel giorno del Cyber Monday, lunedì 2 dicembre.

Le offerte su Amazon sono di due tipologie:

Offerte in evidenza: sono sconti su prodotti o categorie di prodotti che durano tutta la giornata del Black Friday, quindi sono le più facili da cogliere al volo. Offerte lampo: sono offerte che hanno un tempo limitato o una disponibilità di magazzino ridotta. Spesso queste offerte sono le più convenienti, ma bisogna affrettarsi per approfittarne.

Sia nel caso delle offerte in evidenza, che soprattutto per le offerte lampo, la tempestività negli acquisti è un elemento fondamentale per aggiudicarsi gli sconti migliori su Amazon e negli altri store online. Nel caso dei negozi fisici, invece, la cosa importante sarà accertarsi che lo sconto sia effettivamente applicato: il consiglio è di dare un'occhiata ai prezzi prima del Black Friday, per capire se durante il giorno di sconti lo sconto è reale oppure se il prezzo di listino viene rialzato per dare l'impressione di uno sconto che in realtà non c'è.

Per quanto riguarda Amazon, poi, un altro trucco è quello di iscriversi ad Amazon Prime, magari approfittando del periodo di prova gratuito di 30 giorni: gli abbonati Prime, infatti, potranno guardare le offerte lampo mezz'ora prima degli altri utenti, oltre a beneficiare di spedizioni rapide e gratuite.

Chi può approfittare delle offerte

Diversamente da altri eventi di offerte – come ad esempio il Prime Day su Amazon – tutti possono approfittare degli sconti del Black Friday, sia online che offline. Basterà soltanto tenere d'occhio le offerte e selezionare i prodotti più interessanti, aspettando di fare il migliore affare – o di anticiparsi sui regali di Natale.