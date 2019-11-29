Le offerte live di venerdì 29 novembre 2019 per il Black Friday

Come sta andando il Black Friday e quali sono i prodotti che si stanno vendendo di più? Tantissimi articoli stanno andando a ruba, ma ce ne sono 5 che probabilmente termineranno a breve.

Tra questi, sono in trend due televisori Samsung: la Smart TV 4K UltraHD 43″ a 329 € e il QLED Smart TV 55″ a 579 €. Il primo è un televisore che offre una buona esperienza visiva grazie a colori vividi e immagine ad altissima risoluzione, che può essere utilizzato anche come schermo da gaming. Il secondo è dotato di tecnologia Quantum HDR, che regola l'illuminazione differenziandola anche tra diversi fotogrammi.

Il terzo prodotto in trend di questa mattina è l'iRobot Roomba 671, un robot aspirapolvere di ultima generazione con un sistema di pulizia a tre fasi, che oggi è scontato del 43% e costa 199€ anzichè 349,90€. C'è poi la piastra professionale di ghd, marchio leader nel campo degli strumenti di styling per i capelli, proposta anch'essa con uno sconto del 43%.

Ultimo, ma non per importanza, un altro robot aspirapolvere Roomba, disponibile a metà prezzo e dotato di app iRobot Home, compatibile con Alexa e che permette di monitorare l'attività dell'elettrodomestico anche quando ci si trova fuori casa.