Le offerte live di venerdì 29 novembre 2019 per il Black Friday

Dalla mezzanotte di oggi 29 novembre 2019 è partito il Black Friday, l'evento di shopping che ogni anno coinvolge milioni di consumatori alla ricerca dell'offerta da non perdere per i prodotti più desiderati. Una giornata che si preannuncia ricca di sconti e promozioni esclusive: all'interno di questo articolo sarà possibile trovare le offerte aggiornate in tempo reale su tutti gli store, in particolare su Amazon.
Non tutti gli sconti sono reali: sarà importante mettere in campo alcuni trucchi per evitare le offerte false. In particolare, vi consigliamo di utilizzare il sito Camelcamelcamel per verificare lo storico dei prezzi di un determinato prodotto. In questo modo sarà possibile capire se lo sconto è effettivo o se è meglio attendere ancora per acquistare l'articolo che desiderate al prezzo più basso disponibile.
Nato nel Novecento in America, il Black Friday cade ogni anno il giorno dopo il Ringraziamento; l'origine del nome dell'evento è incerta, perchè il "venerdì nero" era inizialmente un modo di chiamare il giorno in cui iniziò la Grande Depressione Americana, nel 1929. L'utilizzo del termine "black" è legato sia agli ingorghi causati dagli eventi di offerte in molte città americane (soprattuto a Filadelfia), sia al colore con cui, nei libri contabili, venivano rappresentati gli introiti (mentre le perdite erano rappresentate con il colore rosso).
Il Black Friday della cultura: tanti libri scontati su Ibs e Amazon
Ci sono sconti dal 25 al 70% su tantissimi libri sia su Ibs che su Amazon. Ma, soprattutto, se non avete ancora letto L'Amica Geniale di Elena Ferrante, oggi potete acquistare tutti i libri della saga col 25% di sconto.
Una lavatrice e un microonde Candy sono le offerte del pomeriggio di Amazon
Se state cercando una buona lavatrice da comprare per casa, date un'occhiata alla lavatrice Candy in offerta su Amazon, scontata del 44%. Fa il paio con un microonde Candy con ben 40 programmi automatici che vi consigliamo. Per il resto, nella category elettrodomestici ci sono alcune offerte lampo da considerare (come il fornetto elettrico Moulinex).
L'aspirapolvere iRobot Roomba è ancora tra i prodotti più acquistati.
130000 posti disponibili su Italotreno al 40% di sconto
Italo offre 130000 posti al 40% di sconto per viaggiare dal 10 dicembre al 31 marzo in tutta Italia. Basta inserire il codice BLACK e prenotare entro le 12 di lunedì 2 dicembre.
L'offerta WOW del momento su Amazon è un rasoio Braun
L'offerta WOW è un'offerta imperdibile, ma che dura poco ed è disponibile su un numero limitato di prodotti. L'oggetto in offerta è un rasoio da barba elettrico Braun a Lamina Wet&Dry ed è scontato al 65%.
I 5 prodotti più venduti su Amazon alle 14.30
I nuovi 5 prodotti in trend del Black Friday Amazon sono il Samsung QLED Smart TV 55″, Ultra HD 4K, che ha uno sconto superiore al 50%, l'iRobot Roomba 671, scontato del 43%, una piastra professionale per capelli, l'Iphone 11 PRO venduto ad un prezzo inferiore ai 1000 euro e un portatile HP i7 scontato di ben 240 €.
Le offerte per gli appassionati di musica
Non solo elettrodomestici e tecnologia: il Black Friday di Amazon propone anche degli sconti interessanti su giradischi, vinili, CD audio, speaker e molto altro.
Interessante la selezione di vinili: da Amy Winehouse a Ennio Morricone, sono tanti i dischi che è possibile acquistare in offerta e, magari, regalare all'amico che ama la musica e colleziona i leggendari 45giri.
Chi è alla ricerca di un buon modello di giradischi potrà approfittare dello sconto sui modelli di House of Marley, un'azienda che si contraddistingue non solo per l'elevata qualità dei suoi prodotti, ma anche per la ricerca di materiali ecosostenibili.
Black Friday: i 5 prodotti in sconto più venduti finora
Come sta andando il Black Friday e quali sono i prodotti che si stanno vendendo di più? Tantissimi articoli stanno andando a ruba, ma ce ne sono 5 che probabilmente termineranno a breve.
Tra questi, sono in trend due televisori Samsung: la Smart TV 4K UltraHD 43″ a 329 € e il QLED Smart TV 55″ a 579 €. Il primo è un televisore che offre una buona esperienza visiva grazie a colori vividi e immagine ad altissima risoluzione, che può essere utilizzato anche come schermo da gaming. Il secondo è dotato di tecnologia Quantum HDR, che regola l'illuminazione differenziandola anche tra diversi fotogrammi.
Il terzo prodotto in trend di questa mattina è l'iRobot Roomba 671, un robot aspirapolvere di ultima generazione con un sistema di pulizia a tre fasi, che oggi è scontato del 43% e costa 199€ anzichè 349,90€. C'è poi la piastra professionale di ghd, marchio leader nel campo degli strumenti di styling per i capelli, proposta anch'essa con uno sconto del 43%.
Ultimo, ma non per importanza, un altro robot aspirapolvere Roomba, disponibile a metà prezzo e dotato di app iRobot Home, compatibile con Alexa e che permette di monitorare l'attività dell'elettrodomestico anche quando ci si trova fuori casa.
Il Black Friday per chi ama il calcio: le promozioni di Inter, Roma e Juventus
Anche le squadre calcistiche partecipano al Black Friday con offerte e sconti sui biglietti delle partite e sul merchandising. Per adesso l'Inter, la Juventus e la Roma hanno già rivelato i propri sconti (ma siamo in attesa che anche gli altri club propongano le loro offerte).
Sul sito dell'Inter è possibile trovare sconti sui biglietti delle partite, sulla Membership (che offre molti vantaggi) e sui prodotti dell'Inter Store.
Nel caso del club bianconero, in vetta alla classifica di Serie A anche quest'anno, il Black Friday dura già da lunedì e prevede fino al 30% di sconto sulla maglia utilizzata per le partite in casa, oltre a promozioni su alcune collezioni dello store.
Ultima, ma non per importanza, l'AS Roma propone fino al 50% di sconto su tutti i settori per andare a vedere la partita contro la Spal, in programma il 15 dicembre alle ore 18.
L'offerta più bassa su Amazon: Echo Dot al 67% di sconto
Tra le tantissime offerte online durante il Black Friday, è facile cadere in sconti ingannevoli, mentre diventa difficile identificare gli affari imperdibili. Tra questi, oggi segnaliamo l'Echo Dot (3a generazione) al 67% di sconto, che raggiunge il prezzo più basso della storia del prodotto: 19,99 euro invece di 59,99 euro.
Si tratta dell'altoparlante intelligente Amazon più venduto in assoluto, controllato tramite comandi vocali, ideale per ascoltare musica e notizie, e controllare i dispositivi per casa intelligente usando semplicemente la propria voce, nell'attesa che anche in Italia arrivino gli occhiali e l'anello per parlare con Alexa.
A proposito di abbigliamento: le offerte di Stradivarius, Zara e H&M
Dopo aver parlato degli sconti sugli store di abbigliamento multimarca, passiamo ai negozi monomarca più amati dai clienti giovani e giovanissimi.
Per il Black Friday Zara propone il 40% di sconto su articoli selezionati in store e online; l'offerta è disponibile solo per oggi e riguarda abbigliamento uomo, donna e bambino, oltre alle scarpe e gli accessori. Stradivarius, invece, offre uno sconto più basso del 20%, ma lo applica a tutto il suo store, quindi sarà possibile scegliere qualsiasi articolo per ottenere un prezzo ribassato. Alcuni articoli, poi, sono scontati fino al 40%.
La stessa decisione è stata presa da H&M, che propone il venti per cento di sconto su tutto il catalogo, fino a domani sera. L'offerta, però, non è applicabile sulle designer collections, ovvero su quelle collezioni realizzate in collaborazione con i più promettenti stilisti da tutto il mondo.
Gli sconti sull'abbigliamento per essere sempre alla moda
Se siete a caccia di sconti sull'abbigliamento, sappiate che gli store monomarca e multimarca italiani hanno pensato a diverse promozioni per tutti i fashion addicted. Cominciamo da ASOS, uno dei portali più amati dai consumatori, che offre uno sconto interessante: grazie a un codice promozionale, sarà possibile ottenere il 25% di sconto su tutto il carrello (il codice è BIG25). Tanti i marchi da acquistare su ASOS, come Burberry, Nike, Adidas, Tommy Hilfiger e altri.
Al contrario di ASOS, che propone un codice sconto, Zalando partecipa al Black Friday con una selezione di prodotti in offerta con percentuali di sconto che superano il 50%. Anche in questo caso sarà possibile approfittare di sconti su prodotti di marchi diversi, da quelli top ai brand più economici.
Infine anche Amazon propone sconti nella sua categoria Moda, con promozioni fino al 50% sui suoi marchi e su quelli di cui è rivenditore. Un'ottima scusa per rifarsi il guardaroba in vista dell'inverno.
Le migliori offerte su Amazon in questo momento
Ecco una selezione aggiornata delle migliori offerte di elettronica e informatica live in questo momento su Amazon. Prima di proporvele, siamo andati a comparare il prezzo scontato con lo storico dei prezzi per i differenti prodotti, in modo da capire se si tratta di promozioni convenienti oppure no. Condivideremo all'interno di questo liveblog solo le promozioni che reputiamo realmente vantaggiose.
Smart Tv Samsung QE55Q64RATXZT QLED 55″ al 55% di sconto (da 1.299,00 a 579,00 euro), la smart tv QLED della serie Q64R, Ultra HD 4K, con Wi-Fi , classe di efficienza energetica A e tecnologia Quantum Dot; è il prezzo più basso di sempre, secondo i comparatori dello storico dei prezzi il suo costo non è mai sceso sotto i 729€.
Lavapavimenti a vapore Rowenta RY6553 al 55% di sconto (da 155,99 a 69,90 euro), per una pulizia senza sostanze chimiche e detergenti che elimina il 99% di germi e batteri; il suo prezzo più basso è stato di 59€ prima del Prime Day, poi il costo è rimasto stabile e questo ci sembra tutto sommato un buon prezzo.
iRobot Roomba 960 al 51% di sconto (da 819,00 a 399 euro), robot aspirapolvere con sistema di pulizia dotato di Dirt Detect e spazzole Tangle-Free, adatto a pavimenti e tappeti, ottimo per i peli degli animali domestici; questo è il prezzo più basso di sempre per il modello Roomba.
Ultimate Ears Megaboom 3 al 48% di sconto (da 239,00 euro a 124,99 euro), altoparlante wireless portatile con ricarica wireless PowerUp, bassi profondi, impermeabile e galleggiante; è un ottimo sconto, considerato che il prodotto non è mai sceso sotto i 160€.
Microsoft Surface Pro 6 al 36% di sconto (da 1.399,00 a 899 euro), tablet con processore Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB; anche in questo caso l'offerta è veritiera, il prezzo più basso di questo prodotto finora è stato di 978€.
HP All-in-One PC al 30% di sconto (da 699,99 a 499,00 euro), AMD Ryzen3 3200U con Display 24" Full HD, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB.
Black Friday, i voli aerei in sconto su Volagratis, Booking ed Expedia
Dopo Ryanair, passiamo alle offerte sui voli di altri grandi siti di viaggi che partecipano al Black Friday. Innanzitutto Volagratis, il portale che offre voli aerei e hotel e che ha proposto tre codici sconto, che permettono di risparmiare 20, 40 o 80 euro con una spesa minima crescente.
Anche Booking partecipa al Black Friday con una pagina dedicata alle offerte, disponibili fino a lunedì 2 dicembre. Expedia propone invece sconti fino al 60% su una selezione di hotel, oltre a un coupon che toglie un ulteriore 10% al prezzo finale, per viaggiare fino al 31 marzo 2020.
Pronti a partire?
I siti di viaggi su cui trovare sconti per il Black Friday, iniziando da Ryanair
Molti aspettano il venerdì nero per acquistare un volo aereo o un viaggio da fare nel 2020, oppure a Natale di quest'anno. Tra i siti che avevano promesso sconti più interessanti c'è Ryanair, che da questa mattina sta mettendo in offerta moltissimi voli a partire da 7,81€. Le offerte riguardano viaggi in aereo per il periodo che va da dicembre 2019 a marzo 2020, e i prezzi si riferiscono a una sola tratta (quindi bisogna raddoppiarli per avere un'idea del costo minimo da spendere per un volo in offerta). A questo prezzo andranno poi aggiunte le tasse e gli altri costi aggiuntivi, tra cui anche il bagaglio.
Se partite da Bologna, troverete moltissimi voli in sconto; ma anche chi parte da Roma, Milano e Napoli ha una vasta scelta di aerei sui quali salire per chiudere al meglio il 2019, o per iniziare il 2020 in modo scintillante.
Conviene comprare durante il Black Friday? Non tutti gli sconti sono reali: sarà importante mettere in campo alcuni trucchi per evitare le offerte false. In particolare, vi consigliamo di utilizzare il sito Camelcamelcamel per verificare lo storico dei prezzi di un determinato prodotto. In questo modo sarà possibile capire se lo sconto è effettivo o se è meglio attendere ancora per acquistare l'articolo che desiderate al prezzo più basso disponibile. Tra i consigli utili per fare affari durante il Black Friday, è importantissimo affidarsi a siti riconosciuti e con metodi di pagamento sicuri, in modo da evitare di mettere a rischio i propri dati personali e di pagamento.
All'interno del live di Fanpage.it vi aiuteremo a trovare le migliori offerte in tutti gli store, segnalandovi le promozioni più interessanti.
Buon Black Friday 2019!
Il Black Friday è arrivato e, come ogni evento che si rispetti, merita di essere festeggiato e condiviso con i propri amici e con tutti i contatti della propria cerchia. Oggi, come ogni venerdì di fine novembre successivo al giorno del Ringraziamento, molti negozi fisici e online propongono offerte e sconti speciali. In Italia ci sono molti store come Amazon che presentano offerte a tempo molto vantaggiose da non perdere di vista.
Oltre a condividere con i vostri familiari e amici gli sconti che trovate e gli acquisti che riuscirete ad aggiudicarvi, ci sono alcune immagini e biglietti molto carini da poter inoltrare agli amici che, come voi, sono appassionati dallo shopping sfrenato e dalla voglia di fare affari. Magari si ricorderanno di pensare anche a voi con un bel regalo di Natale…