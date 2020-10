Mancano poche ore al via del Prime Day 2020: le 48 ore di shopping di Amazon inizieranno alle 00.01 del 13 ottobre e dureranno fino alle 23:59 del 14 ottobre. La due giorni di sconti e offerte riservate agli utenti Prime regalerà riduzioni di prezzo su migliaia di prodotti di tantissimi categorie. Ma, in attesa del via ufficiale, sono già trapelate una serie di anticipazioni che offrono una panoramica delle offerte che saranno disponibili a partire da mezzanotte. Vediamo insieme quali sono le migliori offerte di oggi e un'anteprima delle promozioni di domani.

Le offerte in anteprima dell'Amazon Prime Day

Per questo Prime Day 2020, Amazon ha coinvolto migliaia di prodotti del suo catalogo, con sconti e promozioni che interesseranno un gran numero di categorie: non solo dispositivi e servizi Amazon ma anche sconti su moda, beauty, elettronica di consumo, prodotti per la casa e la cucina. Ecco un'anteprima delle offerte disponibili durante questo Prime Day.

Dispositivi Amazon

Servizi Amazon

Moda

Fino al 30% di sconto su una selezione di marchi tra i quali Wrangler e Lee;

e Fino al 30% di sconto su scarpe;

Fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion;

Fino al 30% su Fossil e smartwatches di Michael Kors.

Beauty

Riduzioni di prezzo sui prodotti di GHD Gold e Remington

Sconti sui rasoi elettrici Philips ed epilatori a luce pulsata di Braun Silk-Expert ;

ed epilatori a luce pulsata di ; Promozioni su una selezione di prodotti per la cura della pelle.

Elettronica

Fino al 30% di sconto su accessori di elettronica e per l'ufficio di Amazon Basics e altri marchi;

e per l'ufficio di Amazon Basics e altri marchi; Offerte su monitor gaming e cuffie gaming ;

e ; Riduzioni di prezzo su Fitbit;

Sconti su una selezione di notebook;

Promozioni su Smart Tv di una selezione di marchi.

Casa e Cucina

Fino al 30% su accessori per la casa e la cucina di Amazon Basics e altri marchi;

di Amazon Basics e altri marchi; Promozioni su aspirapolveri, robot aspirapolvere e scope senza filo ;

robot aspirapolvere e ; Riduzioni di prezzo su friggitrici ad aria e impastatrici planetarie.

Le migliori offerte di oggi 12 ottobre

In attesa di domani, 13 ottobre, e mercoledì 14 ottobre, continua sul marketplace del colosso americano il "lead-up" al Prime Day, una serie di offerte e promozioni che anticipano la due giorni di sconti. Vediamo quali sono le migliori offerte del giorno: