L’Amazon Prime Day 2021 è in arrivo il 21-22 Giugno, con i suoi numerosissimi e vantaggiosi sconti. Il Prime Day è il giorno di offerte speciali dedicato esclusivamente ai clienti Amazon Prime: 48 ore di offerte e promozioni applicate a diversi prodotti, dalle 00.01 del 21 giugno e alle 23.59 del 22 giugno.

Ma le offerte non si fanno attendere. A partire da lunedì 7 giugno sono già attivi diversi sconti su articoli appartenenti a varie categorie: abbiamo domotica, elettronica, con articoli quali smartphone, pc e tablet; in offerta anche una serie di elettrodomestici per la cucina.

Quest’anno Amazon propone inoltre l’iniziativa “Lead Up 10×10”: fino a domenica 20 giugno coloro che spenderanno almeno 10 € nell'acquisto di prodotti di piccole e medie imprese, riceveranno un buono di 10 €, spendibile durante le 48 ore del Prime Day.

In attesa del Prime Day vi invitiamo a dare uno sguardo agli sconti più rilevanti di oggi, 16 Giugno, selezionati con attenzione per voi.

Domotica

Come rendere la propria casa Smart? Con le offerte sugli articoli per il controllo della case è facile. Tutti marcati eero e Ring: ecco una serie di occasioni da non perdere, tra il sistema per la sicurezza domestica Ring Alarm Kit, il nuovo sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band e il citofono Ring Video Doorbell Wired.

Monitor e tv

E per una casa che sia Smart in tutte le sue componenti, ecco le offerte sui televisori, quali Samsung TV UE43AU7170UXZT Crystal UHD e LG OLED55B16LA Smart TV. Troverete in sconto anche alcuni monitor HD, tra cui il Samsung Monitor C24F396 Curvo da 24″ e il Lenovo Q24i-1L Monitor – Display da 23″.

Apple, MacBook e IPhone

Tra i prodotti più richiesti – non solo a ridosso del Prime Day – sicuramente ci sono i prodotti Apple: tra questi super offerta per il MacBook Air 13″ con Chip Apple M1, l’iPad Air 256 GB 2020 e l’IPhone 12 Pro Max.

Pc e tablet

Anche pc, notebooke e tablet di alcuni tra i brand più famosi: in offerta il IdeaPad 3 Notebook di Lenovo e il HP 255 G8 Silver Notebook Portatile. Tra il tablet più cercati in sconto al 30% il Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Smartphone

La Xiaomi, la Samsung e la Huawei anticipano le offerte sui proprio smartphone di punta, quali Samsung Galaxy A51, HUAWEI P smart 2021 e Xiaomi Redmi Note 9T.

Smartwatch

Sconti anche sugli smartwatch di ultima generazione. Non figurano solo brand affermati nella produzione di articoli di elettronica, come la HUAWEI con il suo HUAWEI WATCH FIT Smartwatch. Tra i vari compare anche la Fossil con lo Smartwatch Gen 5.

Elettrodomestici per cucina

Impossibile trovare un Prime Day che non includa anche una serie di promozioni sugli articoli per la casa. Al centro dell’attenzione in questi giorni troviamo gli elettrodomestici per la cucina: tra i vari l’Impastatrice Planetaria della Vospeed, il Mixer ad immersione della Kenwood, il frullatore Perfect mix della Moulinex.