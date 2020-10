La due giorni di sconti dell'Amazon Prime Day 2020 si terrà il 13 e il 14 ottobre. Non sarà necessario, però, attendere la fatidica data per iniziare lo shopping. In attesa del Prime Day, infatti, Amazon ha già attivato offerte e promozioni interessanti di cui approfittare subito, come ad esempio la possibilità di ottenere un coupon da 10€ da poter spendere poi durante il Prime Day.

L'iniziativa è destinata agli utenti Amazon Prime ed ha lo scopo di supportare le piccole e medie imprese italiane che sono le attività che maggiormente hanno risentito della crisi causata dalla pandemia Covid-19. Vediamo tutti i dettagli della promozione e come ottenere il coupon da 10 euro.

Amazon Prime Day: come avere il coupon da 10€

Amazon ha più volte ribadito come questo Prime Day voglia essere anche un'occasione per rilanciare la piccola e media imprenditoria italiana, soprattutto quella artigiana. Proprio per questo Amazon ha attivato la promozione "Spendi 10, ottieni 10".

Come si legge sulla pagina dedicata alla promozione, l'offerta è dedicata ai clienti Amazon Prime "che spendono 10€ su una selezione di prodotti di piccole e medie imprese dal 28 Settembre 2020 al 12 Ottobre 2020". Per ricevere il coupon, dunque, sarà necessario spendere almeno 10€ su una selezione di prodotti di piccole realtà imprenditoriali, appartenenti a diverse categorie – casa e cucina, alimentari, bellezza e cura della persona, prodotti per animali, giochi e giocattoli, elettronica, gioielli, libri. I prodotti che rientrano nella promozioni sono quelli disponibili nella sezione dedicata.

Una volta effettuato l'acquisto, l'utente riceverà via email le indicazioni su come richiedere il buono promozionale, richiesta che dovrà essere effettuata al Prime Rewards Center prima o durante il Prime Day. Il buono promozionale di 10€ sarà utilizzabile solo durante il Prime Day, quindi dalle ore 00:00 del 13 Ottobre 2020 alle ore 23:59 del 14 Ottobre 2020, una sola volta, e sarà applicato automaticamente al momento del check out.

Termini e condizioni

– Le tasse, le spese di spedizione, il costo di confezioni regalo e i Buoni Regalo Amazon non vengono calcolati nel raggiungimento dell'importo minimo di 10euro necessario per rendere idoneo l'acquisto,

– Per ottenere ed utilizzare il buono promozionale, è necessario essere utenti Prime sia al momento dell’acquisto, sia al momento dell’utilizzo del coupon durante il Prime Day;

– Dopo aver effettuato un acquisto che sia idoneo per l'ottenimento del coupon, Amazon invierà un'email contenente tutte le informazioni necessarie per fare richiesta del buono promozionale all'interno del Prime Rewards Center. Il Buono Promozionale deve essere richiesto nel prima o durante il Prime Day e, una volta ricevuto, lo sconto di 10 euro sarà automaticamente applicato agli acquisti idonei effettuati durante Prime Day;

– il Buono Promozionale può essere utilizzato solo durante il Prime Day, cioè dalle 00:00 del 13 Ottobre 2020 alle ore 23:59 del 14 ottobre 2020;

– Il Buono Promozionale non potrà essere utilizzato per acquistare buoni regalo Amazon, prodotti digitali, libri (sia fisici che in formato e-books), latte artificiale per neonati e bambini e non può essere applicato su tasse e costi di iscrizione, spese di spedizione e consegna, costo di confezioni/scatole regalo e sugli ordini Prime Now;

– Ogni cliente può ricevere un solo buono promozionale da poter utilizzare una sola volta;

– Se gli acquisti vengono conclusi con check-out 1-Click, il buono non verrà applicato all'ordine;

– Amazon potrà applicare tasse e spese di spedizione sul prezzo complessivo dei prodotti acquistati mediante il buono promozionale;

– Nel caso in cui l'utente faccia il reso di uno dei prodotti acquistati tramite il buono, quest'ultimo non potrà essere nè rimborsabile nè riutilizzabile;

– L’offerta non è trasferibile e il Buono Promozionale non può essere rivenduto.