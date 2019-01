La neve continua a scendere senza sosta su gran parte dell'Italia, ed in particolare sulle regioni centro-meridionali, dove oggi, giovedì 10 gennaio, molte amministrazioni locali hanno deciso di tenere le scuole chiuse per evitare rischi alla sicurezza degli studenti e sulle strade, complice anche l'ulteriore abbassamento delle temperature previsto nelle prossime ore. È soprattutto in Calabria che la situazione ha destato preoccupazione: qui sono sospese le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado nei comuni di Rende e Cosenza, dove il sindaco Mario Occhiuto ha informato gli alunni e le loro famiglie tramite il suo profilo Facebook. "Cari ragazzi, oggi a Cosenza scuole chiuse causa neve. Ho appena firmato Ordinanza sindacale. Buona giornata a tutti", si legge sul social network. Stessa decisione presa dal primo cittadino di Castrolibero, Giovanni Greco, che ha sottolineato come "per le attuali condizioni meteo e un’allerta che prevede un peggioramento nelle prossime ore con nevicate e gelate a bassa quota vi informo che oggi per motivi di sicurezza tutte le scuole di Castrolibero di ogni ordine e grado saranno chiuse".

In Basilicata, chiuse le scuole di Potenza, compresi gli asili nido, in seguito all'allerta meteo lanciata dalla Protezione civile da mercoledì 9 gennaio per le successive 24/48 ore, e nei comuni di Buccino, Ruoti, Vietri di Potenza, Pescopagano, Abriola, San Fele, Pignola, Anzi, Bella, Rapone e San Severino Lucano. In Campania, ancora disagi nella provincia di Salerno, dove si fermeranno per oggi le lezioni ad Atena Lucana, Caggiano, Casalbuono, Montesano sulla Marcellana, Petina, Sala Consilina, Sanza, Sicignano degli Alburni e Teggiano. In Abruzzo, scuole chiuse a Montazzoli e a Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, e poi ancora ad Atessa, ad eccezione degli asili nido, a Casoli, Castel Frentano, Castiglione Messer Marino, Gessopalena, Guardiagrele, Montazzoli, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roccaspinalveti.

Si tratta di un elenco in continuo aggiornamento, che potrebbe aumentare nelle prossime ore, in attesa anche di conoscere le decisioni che verrano prese sull'apertura per domani, venerdì' 11 gennaio. Si ricorda che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal Miur per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.