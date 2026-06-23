PODCAST

Il fallimento dei moderati: da Starmer a Blair la sinistra se non fa la sinistra perde

Immagine
Audio wave

Segui Scanner.
La rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.

Immagine

Starmer si è dimesso, non è più il premier britannico, ma questa è una crisi politica che va oltre la persona e che va oltre il suo partito. Spiana la strada all'estrema destra nel Regno Unito, ma soprattutto segna un momento di spaccatura nella storia: il blairismo e la sinistra riformista o moderata sono in crisi nera.

Ti è piaciuto questo episodio di SCANNER?

Guardiamoci indietro: per cosa viene ricordato Blair? La guerra in Iraq e lo smantellamento del welfare.
Clinton? La globalizzazione dei mercati che ci ha portato a questo capitalismo predatorio e più aggressivo che mai.
Renzi in Italia? Buona scuola e Jobs act. Due riforme che hanno tagliato i fondi alla scuola e hanno precarizzato ancora di più il lavoro. Politiche di destra insomma.
Come ricorderemo i socialisti in Europa che stanno sostenendo la Commissione europea del riarmo e delle deportazioni dei migranti?

Per anni i liberal hanno detto che Bernie Sanders avrebbe spaccato il partito se avesse vinto le primarie e che non avrebbe avuto chance. Ma se ci fosse stato lui nel 2016 a contendersi la presidenza con Trump al posto di Hillary Clinton? Con i "se" non si fa la storia, lo sappiamo. Eppure Trump vinse nei distretti industriali, gli stessi dove Sanders vinceva le primarie.

Oggi qualcuno si sta riallineando, ma per la sinistra liberal Sanders, Mamdani e gli altri sembrano più star pop che prima o poi passeranno per lasciare spazio, nuovamente, a "quelli non ideologici", i sedicenti moderati.
Ma davvero lo sono? Davvero basta mettersi nel mezzo, diventare establishment e pensare che la gente ti apprezzi? Forse solo quelli che non vogliono cambiare le cose, che stanno bene così.

In un momento di crisi economica e politica globale non è Starmer la risposta.
Perché quando la sinistra smette di fare la sinistra non può vincere.

Oggi Scanner parte da qui.

Immagine

Segui Scanner.
La rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.

Immagine

Il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

[Altro]
Immagine
Perché lo scontro tra Meloni e Trump segna il fallimento del sovranismo internazionale
Immagine
“Trump disperato”. L’Iran vince anche la guerra della comunicazione mentre Trump è isolato
Immagine
Chemsex, a Scanner Live l’inchiesta di Fanpage.it sul mondo che unisce sesso e droga
Immagine
Meloni-Trump e il bluff del G7: la spesa militare NATO e i veri costi per l’Italia
Mostra tutto
Notifiche
Effettua il Login
news
api url views
La rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.
Crea un account su Fanpage.it ed inizia a seguire Scanner
Immagine
Immagine

Scanner