Due classi di una scuola elementare questa mattina erano pronte per salire sul pullman e andare in gita ma l’autista che avrebbe dovuto accompagnare i bambini è stato fermato dalla polizia stradale prima ancora di mettersi al volante. Perché? L’autista dell’autobus, un italiano di quarantatré anni, è risultato leggermente positivo all’alcol test dopo un controllo della polizia stradale. Controllo che è avvenuto nell’ambito dei protocolli stipulati fra il ministero dell’Istruzione e il ministero dell’Interno, che prevedono da parte degli istituti scolastici una segnalazione alla polizia Stradale delle gite scolastiche organizzate con autobus a noleggio. In questo caso, il controllo è avvenuto a Savona: dalla città della Liguria una cinquantina di alunni di due classi della scuola elementare De Amicis dovevano partire per raggiungere la provincia di Cuneo, destinazione della loro gita. Il controllo fatto al conducente del bus ha evitato che i bimbi salissero sul mezzo.

Bambini e insegnanti sono tornati a scuola in attesa di un nuovo autista – Il valore che è stato trovato nel sangue dell’autista era di 0,34 grammi per litro, livello consentito a un normale guidatore (la soglia è infatti 0,5), ma non a un autista professionale. Per loro, il valore deve essere infatti pari a zero. Come si legge sui quotidiani locali, il conducente del bus è stato sanzionato e sono ora in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia stradale. I bambini e i loro insegnanti, invece, sono stati temporaneamente riportati in classe in attesa di un bus sostitutivo e un nuovo autista che avrebbe potuto portarli in gita.