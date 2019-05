Un bambino di tre anni alcune notti fa è stato trovato, alle 4 del mattino, vagare da solo per strada. È accaduto a Savona e fortunatamente al piccolo non è successo nulla. A ricostruire la vicenda è il quotidiano Il Secolo XIX, che scrive che il bambino indossava solo il pigiamino ed era scalzo quando è stato avvistato nel buio della notte. Il piccolo, impaurito, cercava la mamma lungo il marciapiede, a pochi passi dalla strada e dalle auto. A vederlo e a dare l’allarme è stata una panettiera che subito, preoccupata, ha chiamato carabinieri e 118. E così la “fuga” da casa del bambino si è fortunatamente conclusa tra le braccia di un carabiniere.

La mamma del bambino non si è accorta di nulla – L’episodio è avvenuto tra via Ponchielli, dove il bambino vive con la mamma, e corso Vittorio Veneto, dove lo hanno ritrovato nel cuore della notte. Il piccolo, per precauzione, è stato trasportato all’ospedale San Paolo, al Pronto soccorso pediatrico, per essere visitato, e nel frattempo i carabinieri hanno cercato di rintracciare la madre, poi arrivata a prenderlo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la mamma del bambino non si era accorta di nulla. Ai militari la donna avrebbe raccontato che era uscita di casa per una commissione e di aver lasciato il figlio a dormire nella sua cameretta. Non si sarebbe accorta, insomma, che il bimbo evidentemente l’aveva seguita fino in strada e poi, spaventato, aveva iniziato a cercarla. Ora la donna rischia una denuncia per abbandono di minore.