Il ministro dell'Interno Matteo Salvini questo pomeriggio ha anticipato che una delle norme contenute all'interno del Decreto Sicurezza imporrà ai negozi etnici la chiusura alle ore 21. "Stiamo pensando alla chiusura, entro le 21, dei negozietti etnici, che la sera diventano ricettacolo di spacciatori, di gente che beve fino alle tre di notte, che pisciano e cagano", ha dichiarato Salvini durante una diretta Facebook. "Non è un'iniziativa contro i negozi stranieri ma per limitare abusi di certi negozi che diventano ricettacolo di gente che fa casino", ha specificato il titolare del Viminale.

"Sulla manovra indietro non si torna, se mai acceleriamo, ma manteniamo gli impegni con l'obiettivo di dare speranza e lavoro a giovani e meno giovani. Negli anni scorsi abbiamo visto già il film: è stato usato lo spread per alzare le tasse e fare massacri sulle pensioni e intanto il debito pubblico è aumentato di 250 miliardi di euro. La Legge Fornero è un furto per i 60enni e per le generazioni future, perché blocca e ingessa il mondo del lavoro. Non so se partirà il primo gennaio o il primo febbraio, tecnicamente le modifiche alla Fornero non lo fai in un quarto d'ora. A me interessa che il 2019 sia un anno di cambiamento. Non arriverà tutto e subito, non tutti nel 2019 andranno in pensione, troveranno un lavoro, pagheranno meno tasse. Ma si comincerà nel 2019″.

Proseguendo, il ministro Salvini anche un emendamento al decreto sicurezza che riguarda le società di calcio: "Ogni domenica migliaia di unità delle forze dell'ordine sono impegnate a gestire l'ordine pubblico e chi paga? Noi. Chiederemo alle società di calcio di destinare il 5-10% dell'incasso dei biglietti per la gestione dell'ordine pubblico. Non è giusto che siano gli italiani a pagare".

"Le 10mila assunzioni nelle forze di polizia verranno finanziate con un miliardo tagliato ai fondi destinati all'accoglienza dei migranti. Qualche giornale ha scritto che stiamo lavorando per togliere forze ordine. Non è così. Le questure italiane avranno più uomini, nessuna città italiana perderà un solo poliziotto e, anzi, ci saranno più uomini". I soldi per assumerli li troviamo ad esempio tagliando sulle spese per l'immigrazione e l'accoglienza di un esercito di finti profughi. Spero dunque quest'anno di farvi risparmiare più di un miliardo, che significa 10mila forze dell'ordine in più".