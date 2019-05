Il salario minimo orario è un tema di cui si parla spesso ultimamente, perché, anche se in molti sostengono che sia necessario istituirlo, ci sono diverse proposte di legge differenti tra loro. E una sintesi tra i testi ancora non c'è. Lo scontro più duro è tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, che continuano a litigare sul tema. Ieri però è arrivata la nuova proposta del partito di Nicola Zingaretti, che ha accolto le richieste dei sindacati e delle associazioni. Il disegno di legge presentato in Senato da Tommaso Nannicini porta avanti un'idea completamente diversa rispetto a quella dei 5 Stelle. Infatti non c'è nessuna cifra fissa di salario minimo orario, che i pentastellati vorrebbero fosse di 9 euro lordi, ma si applicherà direttamente ai lavoratori che non sono coperti dalla contrattazione nazionale. Ricordiamo che i sindacati sono sempre stati titubanti sul tema perché approvare una misura simile ha due grandi rischi: se la cifra fosse troppo bassa invoglierebbe i datori di lavoro ad uscire, quando fosse possibile, dai contratti collettivi nazionali e se fosse troppo alta favorirebbe il lavoro nero, perché imporrebbe costi troppo alti agli imprenditori. "Uno dei grandi problemi che abbiamo in Italia è il lavoro povero, perché troppe persone hanno stipendi bassi, sono precarie, soprattutto giovani e donne – ha spiegato Nicola Zingaretti su Facebook – Per questo stiamo facendo una battaglia per il salario minimo, per garantire stipendi più alti e più diritti e tutele a tutti i lavoratori".

La proposta del Partito Democratico sul salario minimo

In un lungo articolo sul suo blog Nicola Zingaretti ha spiegato la nuova proposta del Partito Democratico sul salario minimo orario. "Per contrastare il problema del lavoro povero dobbiamo intervenire in fretta e in maniera concreta – ha spiegato il leader del Pd – Con la nostra proposta sul salario minimo difendiamo il lavoro vero, la dignità e i diritti dei lavoratori e garantiamo la giusta retribuzione e il contrasto ai contratti pirata". La proposta del Partito Democratico si basa su tre punti fondamentali, ha continuato Zingaretti sul suo blog: innanzitutto bisogna "garantire la giusta retribuzione e l’applicazione dei contratti collettivi nazionali". Poi bisogna fermare i cosiddetti "contratti pirata" e infine, ha sottolineato il segretario del Pd, si deve istituire "un salario minimo di garanzia nei settori in cui manca una disciplina contrattuale di riferimento", ovvero per quei lavoratori non coperti dai contratti collettivi nazionali.