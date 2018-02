Per il momento ce l’hanno fatta in cinque a ritrovarsi. Ma l’obiettivo è quello di trovare anche gli altri due fratelli che mancano all’appello. Arriva dal Veneto la storia di una famiglia composta da sette fratelli che però da bambini sono stati separati. I loro genitori, di Rovigo, non erano in grado di occuparsi di loro e così tutti sono stati adottati da famiglie diverse. Ma dopo quasi mezzo secolo da quella separazione una di loro, Annalisa Pan, quarantaseienne di Cittadella (Padova), ha iniziato a cercare i suoi fratelli e le sue sorelle. Lei, che era stata adottata quando aveva un anno e mezzo, prima ha potuto riabbracciare grazie a Facebook due delle due sorelle, Belinda e Monica, e recentemente ha trovato anche due fratelli, Marco e Mauro. Belinda, quarantasette anni, e Monica, cinquanta anni, sono rimaste sempre insieme, adottate vicino a Jesolo; Mauro e Marco furono invece affidati all’Iras di Rovigo, un orfanotrofio. Come si legge sui quotidiani locali che hanno raccontato la storia della famiglia Boschetto – questo il cognome del papà biologico dei fratelli – domenica Belinda, Monica, Mauro, Marco e Annalisa hanno trascorso la giornata insieme in provincia di Bologna. Si sono riabbracciati dopo tanti anni e hanno iniziato a raccontarsi le loro vite.

L'obiettivo è trovare gli altri due fratelli – “Pioveva ma non ci siamo preoccupate di nulla”, così Belinda – secondo quanto riporta il Mattino di Padova – “Io speravo che qualcuno ci cercasse ed è stato bellissimo quanto ha fatto Annalisa. È stato meraviglioso trovare Mauro e ora Marco, che si rammenta di tutte noi: si è lasciato andare ai ricordi, ad Annalisa che lo guardava dalla culla e chiedeva di uscire, a Monica che mi trascinava”. Ma all’appello mancano ancora in due, Luca e Nerina. Per ora sanno solo che Luca ha quarantanove anni ed era stato affidato alla Piccola casa di Padre Leopoldo di Rovigo. Nerina è la più piccola, dovrebbe avere quarantacinque anni, ed è stata adottata appena nata.