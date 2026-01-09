Ztl Centro Storico a Roma, nuovi varchi elettronici in uscita: ecco dove saranno installati

Via libera ai nuovi varchi Ztl nel Centro Storico di Roma: investimento da 4 milioni per controllare le uscite e ridurre traffico e infrazioni.

Più controlli sulla zona a traffico limitato del Centro Storico di Roma. La Giunta capitolina ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico sulla realizzazione dei nuovi varchi di controllo elettronico in uscita dalla Ztl. Un intervento da 4 milioni di euro per rendere più stringenti le maglie della zona Patrimonio Unesco. Ha espresso la sua soddisfazione l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, che ha definito i nuovi varchi "uno strumento molto utile per garantire maggiori e più efficaci controlli e tutelare le aree di pregio della nostra città".

Su quali vie saranno attivati i nuovi varchi della Ztl

L'istallazione dei nuovi dispositivi, per un valore complessivo di 4 milioni di euro, è finanziato dal Programma Nazionale "Metro Plus e città medie sud 2021-2027". Grazie a questa somma Roma Capitale potrà monitorare le uscite dalla zona a traffico limitato sulle seguenti vie che delimitano l'area del Centro Storico:

via Ferdinando di Savoia,

via dell’Oca,

via Angelo Brunetti,

via dell’Ara Pacis,

via Tomacelli,

via dei Somaschi,

via di Monte Brianzo,

via Giuseppe Zanardelli,

via del Banco di Santo Spirito,

Corso Vittorio Emanuele II,

Vicolo del Cefalo,

Via Giulia,

via Teatro Marcello,

via Cavour,

via dei Serpenti,

via di Santa Maria Maggiore,

via Agostino Depretis,

via del Viminale,

via Nazionale,

via Torino,

via Barberini,

via San Nicola da Tolentino,

via Veneto,

via Liguria,

via Arco della Fontanella,

via del Melangolo,

via del Mastro,

via Beatrice Cenci,

via di Ripetta,

via dell’Armata,

via della Rondinella.

Patané: "Nuovi varchi per un centro storico meno congestionato"

I nuovi varchi aiuteranno a contrastare il fenomeno dei ‘furbetti' della Ztl, automobilisti che coprono la targa con del nastro adesivo rischiando pesanti contravvenzioni. "Grazie ai nuovi varchi sarà possibile riuscire a limitare più efficacemente i veicoli che, senza i necessari permessi di ingresso, sono finora riusciti a bypassare i varchi Ztl in entrata", ha dichiarato l'assessore Patanè. "Saranno inoltre fondamentali per garantire un centro storico meno congestionato, più vivibile e sicuro a beneficio dei residenti, dei lavoratori e dei tanti turisti che affollano quotidianamente il centro cittadino". I nuovi dispositivi si integreranno, quindi, con il nuovo limite di velocità di 30 chilometri orari che entrerà in vigore in tutta l'area dal 15 gennaio.