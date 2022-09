Zio abusa per anni delle nipotine: “Ero posseduto da Satana” Lo zio le costringeva a pratiche sessuali in cambio dell’uso di internet, faceva vedere loro cartoni animali pornografici e aveva tirava dei dadi con i quali faceva assumere alle piccole posizioni sessuali diverse.

A cura di Enrico Tata

"Chiedo perdono per il male che ho fatto. Sto malissimo per questo, ma non volevo. Ma era come se fossi un'altra persona, non mi rendevo conto. Ero posseduto da Satana. Avrei dovuto ammettere la pazzia anni fa", ha confessato durante un interrogatorio. L'accusa, riportata sul Corriere della Sera da Fulvio Fiano, è di aver abusato per anni delle due nipotine che gli venivano affidate dalla sorella.

La più piccola, che oggi ha 10 anni, ha raccontato tutto alla mamma e lei è subito andata a casa del fratello, che ha confessato immediatamente. Arrestato, ora si trova in carcere a Regina Coeli. Stando a quanto ricostruito nelle indagini, anche una amica della sorellina più grande avrebbe subito molestie dall'uomo, scoperto lo scorso maggio e arrestato a fine agosto. Le violenze sarebbero cominciate quattro anni fa, quando le piccole non avevano neanche sei anni. Lo zio le costringeva a pratiche sessuali in cambio dell'uso di internet, faceva vedere loro cartoni animali pornografici e aveva tirava dei dadi con i quali faceva assumere alle piccole posizioni sessuali diverse. In casa con loro c'era anche la mamma dell'uomo, la nonna delle piccole. Gli inquirenti adesso stanno cercando di approfondire la sua posizione, verificando se e quanto sapesse di ciò che avveniva all'interno del suo appartamento.

La sorellina maggiore si è convinta a raccontare tutto alla mamma, quando un'amichetta è andata a studiare con lei a casa dello zio e in seguito si è lamentata dei messaggi imbarazzanti ed equivoci che l'uomo aveva cominciato ad inviarle sul cellulare. La bambina ha deciso di dire tutto alla madre e quest'ultima ha denunciato il fratello.