Weekend a Roma, gli eventi di sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 Cosa fare a Roma durante il weekend di sabato 14 e domenica 15 ottobre? Dalle Giornate del FAI al Villaggio Coldiretti al Circo Massimo, tante occasioni di svago e divertimento tra musica, cultura e ottimo cibo.

A cura di Simone Matteis

Ottobre è entrato nel vivo e con esso anche la programmazione autunnale degli eventi a Roma e dintorni, con tante idee per il weekend approfittando degli ultimi, tiepidi raggi di sole: le specialità 100% italiane del villaggio contadino della Coldiretti al Circo Massimo, le bellezze aperte in via del tutto eccezionale in occasione delle Giornate FAI d'Autunno 2023 e ancora corse podistiche in pieno centro, festival di musica e street food senza dimenticare l'archeologia e il teatro.

Il Villaggio Coldiretti a Circo Massimo

Sabato 14 e domenica 15 ottobre il Circo Massimo ospita il Villaggio Coldiretti, un immenso villaggio contadino con quasi 150 stand in cui scoprire e degustare i migliori prodotti agroalimentari 100% italiani, a prezzi super accessibili che vanno dai 2 agli 8 euro. Coltivatori e produttori diretti arriveranno a Roma da ogni parte d'Italia per far conoscere le proprie specialità e le proprie tecniche di produzione, da quelle più tradizionali a quelle più innovative. Nel villaggio verranno organizzate anche tante attività coinvolgenti e divertenti, come la fattoria degli animali con diverse specie salvate dal rischio estinzione e uno spazio dedicato alla scoperta della pet therapy, per approfondire il ruolo degli animali nelle cure mediche.

Fonte: Coldiretti

Giornate FAI d'Autunno, 26 aperture straordinarie in tutto il Lazio

Tornano le Giornate FAI d'Autunno, l'appuntamento dedicato alla scoperta di tanti luoghi solitamente inaccessibili o chiusi al pubblico: sabato 14 e domenica 15 ottobre centinaia di siti apriranno in via del tutto eccezionale in tutta Italia, per celebrare il patrimonio storico, artistico e culturale del nostro Paese. A Roma e nel Lazio ci sono ventisei siti da visitare, con tante opportunità per scoprire angoli nascosti della Capitale ma anche molti luoghi perfetti per una gita fuori porta, dal reatino alla ciociaria fino all'agro pontino e, perché no, fino al golfo di Gaeta!

Roma Urbs Mundi, correndo tra le bellezze della Città Eterna

Una mattina all'insegna dello sport: domenica 15 ottobre il centro di Roma si trasforma in una grande pista di running dove oltre tremila persone correranno in occasione della Roma Urbs Mundi, uno degli eventi podistici più importanti della Capitale. Prevista una gara competitiva della lunghezza di 15 chilometri e una non competitiva lunga invece 10 chilometri, entrambe con partenza da viale delle Terme di Caracalla e arrivo previsto sul tartan dello stadio Nando Martellini. Sarà un'occasione unica per correre attraverso alcuni dei luoghi più iconici della Capitale, dal Circo Massimo a Piazza Venezia, costeggiando l'Ara Pacis e il Colosseo.

Una giornata per la prevenzione a Ponte Milvio

In occasione del mese della prevenzione, il XV Municipio ha organizzato per domenica 15 ottobre l'evento "Opportunità di prevenire": appuntamento dalle ore 8 alle ore 18 presso Piazzale di Ponte Milvio, dove sarà possibile svolgere visite gratuite di prevenzione senologica (senza accertamenti di mammografia e ecografia), consulenze nutrizionali, raccolta sangue di donatori, dimostrazioni di soccorso medico, attività di informazione e raccolta fondi a favore della ricerca. Nei pressi degli stand medici sarà allestita anche una esibizione di auto d'epoca Fiat 500 e verranno esposte le fotografie realizzate dai pazienti oncologici dell'ospedale Fatebenefratelli San Pietro in occasione della mostra "Carpe Diem", allestita presso la Torretta Valadier di Ponte Milvio con ingresso gratuito dalle 15.30 alle 22.30.

Ottobrata festival a Testaccio

La Città dell'Altra Economia a Testaccio organizza l'Ottobrata festival, un weekend dedicato alla musica ai piedi del gazometro ostiense, simbolo di questo angolo di Roma dalla fortissima identità underground, giovane e dinamica. Tre serate a ingresso libero a partire da stasera, venerdì 13 ottobre: si comincia con Back to 80's, un revival della più bella musica anni Ottanta con richiami a icone leggendarie come Michael Jackson e David Bowie. Sabato 14 pronti a sgolarsi con Un Sabato Italiano, dedicato ai successi intramontabili della nostra musica d'autore, per terminare poi col Sunday Beer di domenica 15, birra a 3€ e tanto divertiento in compagnia del duo "Karaoke semiserio".

Quartiere della Birra a Casal Monastero

Questo weekend Casal Monastero si trasforma nel Quartiere Birra! Subito di fianco all'uscita 12 del Raccordo, il Parco del Sole tra via Elisea Savelli e via Monteleone Sabino ospiterà una tre giorni con stand enogastronomici, musica dal vivo e più di 30 tipi di birre artigianali tutte da provare, prodotte da 6 birrifici diversi secondo metodi ricercati che rendono ogni boccale incredibilmente unico. Si comincia stasera, venerdì 13 ottobre, dalle ore 18 fino alle 2 di notte per replicare poi domani, sabato 14 agli stessi orari, chiudendo poi in bellezza domenica 15, con l'apertura degli stand prevista dalle 18 a mezzanotte. L'ingresso è gratuito e all'interno del Quartiere Birra vi aspettano 6 street food corner, una zona biliardino, un'area giochi e un'area verde completamente dedicate al divertimento dei più piccoli.

La commedia di Dario Fo in scena a San Paolo

Un'idea diversa per il fine settimana? Al Piccolo Teatro San Paolo va in scena "Non tutti i ladri vengono per nuocere", brillante commedia in atto unico scritta del premio nobel Dario Fo: un ladro entra in un appartamento signorile per rubare, approfittando dell'assenza dei padroni di casa, ma a "disturbarlo" sarà il rientro prima del tempo del proprietario, corso a casa in compagnia di un'amante e pronto ad abbandonarsi a momenti di passione.

Una serie di equivoci divertenti e esilaranti, con situazioni grottesche per ridere e riflettere sul "perbenismo" in vigore nell'ambiente borghese al tempo in cui è ambientata la commedia, portata sapientemente in scena dal gruppo Frizziellazzi. Gli spettacoli si terranno venerdì 13 e sabato 14 ottobre alle ore 21 e domenica 15 alle ore 17.

Il festival dello street food al Tiburtino

Ritorno in grande stile per il Festival dello street food, che questo fine settimana fa tappa nel quartiere Tiburtino! Si comincia oggi pomeriggio, venerdì 13 ottobre, dalle 17 alle 24, e si andrà avanti per tutto sabato 14 e domenica 15 ottobre, dalle 12 alle 24: ingresso in via della Vanga, appena 10 minuti a piedi dalla fermata metro di Santa Maria del Soccorso, sulla linea B. I più famosi chef del mondo street food, italiano e dal mondo, tornano per un'altra fantastica ottobrata romana all'insegna del cibo, della musica e del divertimento.

Un viaggio nei sapori della cucina italiana, attraverso grandi classici della tradizione e piatti più innovativi: bombette pugliesi, cannoli siciliani, arristicini d'Abruzzo e ancora olive ascolane, pizza e piatti intramontabili come gli hamburger, le costine in salsa barbecue e la paella valenciana, senza dimenticare tante proposte vegan e gluten free per far contenti proprio tutti!

Il global sound sbarca a Roma con Dj Populous

Dopo il successo di Uragano vol.1 dello scorso 29 settembre, ScuderieMArteLive presenta Uragano vol.2 di Dj Populous, una rassegna musicale itinerante, un viaggio tra nuove sintesi musicali, tra ispirazioni tropicali, global sound e pulsazioni africane. Sabato 14 ottobre il circolo indipendente "Angelo Mai" di Roma, al civico 55 di viale delle Terme di Caracalla, ospita Andrea Mangia, meglio conosciuto come Populous, Dj di fama internazionale originario di Lecce e attivo sulla scena musicale da vent'anni. Un'occasione per scoprire un artista poliedrico, capace di cogliere e rielaborare diverse influenze musicali provenienti da più parti del mondo miscelandole in uno stile unico: i biglietti sono in prevendita a partire da 12 euro sul sito ScuderieMArteLive.

Dj Populous

Colle Palatino e Domus Tiberiana

Il colle Palatino e la Domus Tiberiana appena riaperta al pubblico vi aspettano domenica 15 ottobre per una passeggiata archeologica sul luogo che ha visto nascere Roma e ospitato, nei secoli, le dimore di alcuni degli imperatori più importanti della sua storia: la visita vi porterà alla scoperta della domus Severiana, proseguendo poi attraverso le bellezze del palazzo di Domiziano, quindi la domus Augustana da cui abbracciare con lo sguardo il Circo Massimo e la Domus Flavia. In seguito, giunti alla domus di Augusto e Livia, dagli Horti Farnesiani la vista spazierà sul foro romano prima di dedicarsi allo splendore della domus Tiberiana, recentemente riaperta al pubblico dopo mezzo secolo e vera protagonista del complesso archeologico con i suoi marmi, gli affreschi e le statue che un tempo decorarono questi incredibili ambienti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all'indirizzo mail esperienzedarteconanna@yahoo.com.