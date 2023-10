Giornate FAI d’Autunno: cosa vedere a Roma e nel Lazio sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 Tornano le Giornate del FAI 2023, con tanti luoghi solitamente inaccessibili aperti in via straordinaria in tutta Italia: a Roma e nel Lazio 26 siti e borghi da visitare.

A cura di Simone Matteis

Fonte: sito FAI – Fondo Ambiente Italiano

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano le Giornate FAI d’Autunno, con visite straordinarie in luoghi generalmente chiusi al pubblico organizzate dal FAI – Fondo Ambiente Italiano ETS.

Un'occasione unica per scoprire centinaia di siti solitamente inaccessibili, curiosi e originali, tesori di storia, arte e natura poco conosciuti nascosti in giro per l'Italia: palazzi storici, ville, chiese, castelli, e ancora esempi di archeologia industriale, musei, collezioni d’arte, aree archeologiche, biblioteche, laboratori artigiani e siti produttivi. Saranno in programma, inoltre, itinerari e visite guidate nei borghi e percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici.

Come prenotare le visite per le Giornate FAI d'Autunno

Sul sito del FAI è possibile consultare il programma completo: molti siti sono liberamente visitabili mentre per altri è prevista una prenotazione obbligatoria, disponibile fino a esaurimento posti entro la mezzanotte del giorno precedente la visita.

Le Giornate FAI d’Autunno sono organizzate nell’ambito della campagna di raccolta fondi della Fondazione "Ottobre del FAI", attiva per tutto il mese, con l'obiettivo di sostenere i progetti della Fondazione e coinvolgere quante più persone possibili sull’importanza della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale.

Tutti i luoghi da vedere a Roma e nel Lazio

In occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2023 ci saranno ventisei siti e i luoghi aperti in via straordinaria a Roma e in tutto il Lazio: