Oggi inaugura il Villaggio Coldiretti a Roma 2023, la mappa e il programma degli eventi a Circo Massimo Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre Circo Massimo ospita il Villaggio Coldiretti: centinaia di stand con prodotti agroalimentari, tutti da conoscere e da gustare in una tre giorni dedicata al miglior cibo 100% made in Italy.

A cura di Simone Matteis

Oggi, venerdì 13 ottobre 2023 alle ore 9, inaugura il Villaggio Coldiretti a Roma, a Circo Massimo, per un lungo weekend a ingresso totalmente gratuito dedicato alla biodiversità e alla sostenibilità dell’agricoltura made in Italy. Oggi e domani, dalle 9 alle 23, e ancora domenica 15 ottobre, dalle 9 alle 20, un immenso villaggio contadino apre nel cuore di uno dei siti più iconici di Roma, dove scoprire tante aziende agricole e assaggiare le migliori specialità 100% italiane a prezzi davvero imbattibili: i menu completi costano solo 8 euro.

Per non perdersi tra i quasi 150 stand previsti al Circo Massimo, qui di seguito troverete una comodissima mappa da tenere con voi per orientarvi e non perdere neanche uno dei tantissimi eventi in programma in questo weekend "contadino"!

Il programma degli eventi al Villaggio Coldiretti a Roma 2023

Migliaia di agricoltori animeranno l'edizione 2023 del Villaggio Coldiretti di Roma, dedicato a esaltare la tradizione e l'innovazione nel campo agroalimentare in quello che si preannuncia come il più grande mercato a chilometro zero mai realizzato in Italia: i cibi più buoni e famosi del nostro Paese, eccellenze agroalimentari di Filiera Italia e i prodotti dalle aziende di agricoltura sociale diventeranno i protagonisti indiscussi di tre giorni dall'insegna dei sapori e della genuinità.

Street food, cucina e mercato contadino ma anche tante occasioni per conoscere il mondo dell'agricoltura in maniera divertente e coinvolgente, con attività pensate per tutte le età: dall'agriasilo con tanti giochi per i più piccini alle degustazioni di vini e olii. Ampio spazio poi al mondo degli animali, con fattorie didattiche, un intero settore dedicato alla pet therapy e l'occasione unica di conoscere alcune delle razze salvate dall’estinzione come la capra Capestrina, la pecora Laticauda, dal cavallo Tolfetano e il colombo Romagnolo.

Durante i tre giorni del Villaggio ci sarà modo per affrontare discussioni su temi importanti e attualissimi, su tutti il cambiamento climatico e i rischi legati all’affermarsi di modelli di consumo omologanti, a partire dall'exploit del cibo sintetico: il programma completo degli eventi è consultabile sul sito del Villaggio Coldiretti.

Cosa mangiare al villaggio contadino a Circo Massimo

Nel Villaggio Coldiretti sarà possibile intraprendere un viaggio nei sapori 100% italiani, dai più tradizionali a quelli più gourmet e ricercati, in una maniera accessibile davvero a chiunque: tutti i menu completi preparati da cuochi contadini a soli 8 euro, tutti i primi di altissima qualità al costo di 3 euro, dal risotto ai funghi a quello all’isolana, dalla pasta alla gricia a all’amatriciana, dai tortelli al ragù a quelli vegetariani e ancora polenta, pasta e patate o pasta e fagioli.

Disponibili sempre a 3 euro tanti gustosi secondi, come carne di manzo o maiale, porchetta, arrosticini, pollo e pesce fritto, mozzarella di bufala ma anche pizza o panini, decisamente più più "street". Al soli 2 euro, infine, sarà possibile assaggiare patate fritte, agrigelato, granita, frutta, cannolo, maritozzo o babà, tutto realizzato con ingredienti rigorosamente naturali.

La mappa del Villaggio Coldiretti a Roma 2023

Con 146 stand, il Villaggio Coldiretti è il più grande mercato italiano a chilometro zero di sempre: nel cuore del Circo Massimo vi aspetta un lunghissimo corridoio tra i banchi di Campagna Amica, con i migliori prodotti agroalimentari nostrani, mentre tutt'attorno ci sarà spazio per tantissimo street food, attività di animazione, sponsor e partner istituzionali. Disseminati in tutto il Villaggio gli infopoint con le casse e l'acqua. Per non rischiare di perdere il senso dell'orientamento, sul sito del Villaggio è disponibile una comodissima mappa in pdf con le indicazioni di tutti gli stand presenti.