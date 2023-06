Voragine si apre nel quartiere Africano: inghiottite le automobili in sosta e strada chiusa È accaduto nel pomeriggio di oggi, 14 giugno 2023: una voragine si è aperta in via Santa Maria Goretti, davanti alla chiesa. Strada chiusa da piazza Addis Abeba.

A cura di Beatrice Tominic

La voragine, foto da Facebook.

Una voragine si è aperta nel quartiere Trieste, in via Santa Maria Goretti. L'asfalto del marciapiede è sprofondato inghiottendo due automobili che si trovavano parcheggiate a spina di pesce ai lati della strada, esattamente davanti all'omonima chiesa. Il suolo ha ceduto verso le ore 17 e immediatamente i passanti hanno allertato le autorità segnalando la situazione. Come si vede dal video in basso, le automobili risucchiate dall'asfalto per il momento sarebbero due, una Smart e una Volkswagen Polo, entrambe color argento.

"E c'è chi dice che a Roma non si trova mai un buco per parcheggiare", commenta ironicamente un utente sul web. Non appena il marciapiede ha ceduto, sono moltissimi gli avvisi pubblicati sui social per allertare residenti e cittadini, ma soprattutto i malcapitati proprietari delle due automobili coinvolte.

L'intervento degli agenti della polizia locale e la chiusura della strada

In breve tempo, non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Parioli che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, fra la strada aperta alla circolazione dei veicoli e i marciapiedi su cui camminano i pedoni. Come si vede nella foto in basso, non appena arrivati hanno circondato l'area con rossi e bianchi e delimitando l'area con gli appositi nastri gialli in plastica firmati "Roma Capitale".

Non appena arrivati sul posto, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno messo subito in sicurezza l'area interessata dalla voragine. I vigili urbani si sono poi dedicati alla viabilità, bloccando la circolazione su tutta la via. La chiusura della strada, via Santa Maria Goretti, è chiusa da piazza Addis Abeba.