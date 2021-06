in foto: Foto di Reporter–Montesacro

Una nuova voragine si è aperta sulle strade di Roma e un camion pieno di merce è rimasto incastrato con una delle due ruote posteriori. È accaduto questa mattina, poco dopo le ore 11, all'altezza del civico 135 di via Monte Cervialto, nel quartiere Montesacro della Capitale. A pubblicare le immagini dell'asfalto sprofondato la pagina Facebook Reporter-Montesacro. Da quanto si apprende, sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale e si attende l'arrivo dei vigili del fuoco per liberare il camion e mettere in sicurezza l'intera area. Pare che nessuna persona sia rimasta coinvolta, compreso il conducente dell'autocarro, ma tanta la paura tra i pedoni che hanno visto la strada sprofondare davanti ai loro occhi.

Le dinamiche che hanno provocato la voragine

A provocare il cedimento del manto stradale, avvenuto questa mattina nel quartiere Montesacro, è stato il peso di un furgone carico di merce. Il camion stava effettuando delle manovre, quando l'asfalto ha ceduto inghiottendo una delle due ruote posteriori del mezzo. Sul luogo è intervenuta la polizia locale del III Gruppo Nomentano per mettere in sicurezza l'area e avviare le procedure per la rimozione del mezzo. Intanto sono già stati allertati i vigili del fuoco che si occuperanno di liberare la ruota dell'autocarro dall'asfalto. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli e nessuna persone è rimasta ferita. Diversi episodi del genere si sono verificati dall'inizio dell'anno, come la voragine che meno di un mese fa si è aperta nella zona di Torpignattara, in via Zenodossio, inghiottendo tre macchine e provocando il crollo di un garage sottostante.