Vomito e diarrea dopo un pranzo al ristorante: sei persone intossicate Sei persone sono finite in ospedale per un’intossicazione alimentare dopo un pranzo della domenica in un ristorante del Casertano. Reidratate, sono state dimesse.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Foto di Getty Images)

Vomito e diarrea sono i sintomi che hanno avuto sei persone finite in ospedale dopo un pranzo della domenica. L'episodio è avvenuto ieri, domenica 8 ottobre. Gli amici avevano mangiato in un ristorante nel Comune di San Pietro In Fine, un centro di poche centinaia di abitanti della provincia di Caserta. Fanpage.it ha contattato l'ospedale San Scolastica di Cassino, da quanto si apprende i sei pazienti stanno bene e sono stati dimessi. Sono stati reidratati senza particolari problemi.

Secondo quanto ricostruito le sei persone hanno fatto accesso al pronto soccorso dell'ospedale del Cassinate in tarda serata, perché non si sentivano bene. Dato che condividevano gli stessi sintomi di una presunta intossicazione alimentare, con vomito e diarrea, hanno subito pesato che si trattasse di qualcosa che gli aveva fatto male a pranzo. Infatti in comune avevano di aver trascorso il pasto insieme nel ristorante in questione del Casertano, dopodiché si sono goduti una domenica di ottobre all'insegna del sole dal sapore estivo.

Pare che abbiano mangiato pietanze composte da ingredienti non conservati correttamente, che gli hanno provocato un disagio a livello intestinale, fortunatamente non grave. L'ospedale ha già informato il Sistema di Igiene Pubblica. Al momento non risultano denunce nei confronti del ristorante.