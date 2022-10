Volo d’urgenza dell’Aeronautica salva la vita a una bimba di 4 mesi: ora è ricoverata al Gaslini A causa delle gravi condizioni di salute della piccola i dirigenti del presidio ospedaliero di Sassari hanno chiesto un trasporto militare d’urgenza per salvarle la vita. L’aereo, partito da Ciampino, è arrivato ad Alghero e poi a Genova.

A cura di Enrico Tata

Da Roma Ciampino ad Alghero in Sardegna e poi Genova, destinazione ospedale Gaslini. Là è stata ricoverata una bimba di appena quattro mesi d'età. A causa delle gravi condizioni di salute della piccola i dirigenti del presidio ospedaliero di Sassari hanno chiesto un trasporto militare d'urgenza per salvarle la vita. Il Falcon 50 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare è decollato immediatamente dallo scalo di Ciampino per raggiungere prima Alghero, dove la bimba è stata imbarcata insieme alla mamma e ad un'equipe medica, e poi Genova. Una volta atterrata, la paziente è stata trasferita d'urgenza all'ospedale pediatrico del capoluogo ligure, dov'è tuttora ricoverata. Le sue condizioni di salute restano per ora sconosciute e non è stata fornita alcuna informazione in tal senso.

I voli d'emergenza dell'Aeronautica militare

"Missioni di questo tipo necessitano della massima tempestività. I Reparti di volo dell'Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze", informa l'Aeoronautica.

Aerei pronti 24 ore su 24 per il decollo

Questo volo ‘salva-vita' è stato coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica che ha tra i propri compiti proprio quello di organizzare decolli d'urgenza con velivoli pronti 24 ore su 24 e stanziati in diverse basi italiane.