Vivien De Silvio scompare a Ostia, l’appello del papà: “Aiutatemi a ritrovarla” Nessuna notizia di Vivien De Silvio, scomparsa da Ostia venerdì scorso 12 maggio. Suo papà ha lanciato un appello, per chiedere a chi la veda di segnalarlo alle forze dell’ordine.

A cura di Alessia Rabbai

Viven De Silvio è scomparsa da Ostia lo scorso venerdì 12 maggio. Della giovane non si hanno notizie da tre giorni e i famigliari sono preoccupati. Suo papà Angelo ha lanciato un appello anche attraverso i social network, per chiedere agli utenti di aiutarli a ritrovarla: "Vi chiedo aiuto, mia figlia è scomparsa. L'ultima volta che l'ho vista si trovava vicino alla caserma dei Fabbri Navali – si legge in un post condiviso nei gruppi di quartiere di Ostia e poi ricondiviso – Viven purtroppo ha problemi di personalità ed è in cura presso il centro di igiene mentale di Ostia. Chiunque la veda per favore chiami le forze dell'ordine".