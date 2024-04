video suggerito

Muore dopo un volo dal quarto piano: convalidato fermo per Dorin Nemtelea, l'avrebbe scaraventata giù Convalidato il fermo per Dorin Nemtelea, 41enne accusato di aver scaraventato dalla finestra ad Ostia la 46enne Angelina Soares De Souza.

A cura di Beatrice Tominic

Dorin Nemtelea, foto da Facebook.

Convalidato questa mattina il fermo dei confronti dell'uomo indagato per la morte di Angelina Soares De Souza, quarantaseienne di origine italobrasiliana che nella mattinata di giovedì scorso è stata ritrovata senza vita sull'asfalto, fra le case popolari di Ostia.

L'uomo, il quarantunenne Dorin Nemtelea, con precedenti per spaccio, era il compagno di Angelina Soares De Souza. Secondo quanto stanno cercando di ricostruire gli agenti, è lui che avrebbe scaraventato giù dalla finestra la donna che ha perso la vita subito dopo l'impatto con il suolo. Continuano ad indagare gli inquirenti.

L'ipotesi degli inquirenti: l'omicidio

La convalida del fermo, riportata da la Repubblica, è arrivata questa mattina. Il quarantunenne era stato portato in commissariato già nel pomeriggio di giovedì ed è accusato di omicidio: sarebbe stato lui a lanciare dalla finestra la donna. Il corpo della quarantunenne è stato trovato verso le 5 della mattina in via Marino Fasan, ad Ostia, nella zona delle case popolari.

Ed è proprio da un palazzone abbandonato, territorio del clan Spada, che è stata scaraventata giù. Inizialmente si pensava che la donna, che una storia legata alla tossicodipendenza, potesse aver commesso un gesto volontario. Ma fin dalle prime indagini i poliziotti del distretto di Ostia hanno iniziato a seguire un'altra pista.

Scaraventata dalla finestra: l'ipotesi di omicidio

Secondo gli approfondimenti della polizia, la donna sarebbe stata scaraventata dalla finestra. Nessun gesto volontario. Gli agenti hanno iniziato a raccogliere le testimonianze delle persone che vivono nella zona, fra cui anche alcuni membri del clan Spada.

Poi hanno interrogato il quarantunenne, che si trovava all'interno dello stesso palazzo e che, qualche ora prima, avrebbe avuto una lite con la compagna. L'uomo non è ancora stato in grado di spiegare l'accaduto agli agenti. Ma nel frattempo le indagini continuano.