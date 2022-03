Viterbo, è Claudio Carolini il 45enne trovato morto in strada vicino a un locale Era vicino ad un locale di Viterbo il corpo senza vita di Claudio Carolini, morto a 45 anni. L’ipotesi è che l’abbia colto un malore improvviso, indagano i carabinieri.

A cura di Alessia Rabbai

È Claudio Carolini il quarantacinquenne trovato morto in strada a Viterbo. I drammatici fatti risalgono alla notte scorsa, tra giovedì 10 e venerdì 11 marzo e sono avvenuti nel capoluogo dell'alto Lazio. Secondo le informazioni apprese il corpo senza vita dell'uomo si trovava nei pressi di un locale notturno al Poggino. A dare l'allarme è stato un passante, che ha visto l'uomo steso a terra privo di sensi e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è arrivato il personale sanitario, ma per il quarantacinquenne non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Ipotesi malore

Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri della Compagnia di Viterbo, che hanno svolto gli accertamenti necessari e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sul cadavere da quanto si apprende da una prima analisi non sono stati trovati segni di violenza, si ipotizza che sia stato colto da un malore improvviso. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e sulla quale sarà svolta l'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a far luce sulle cause che hanno provocato il decesso e serviranno ad aiutare gli investigatori nel lavoro d'indagine. I carabinieri hanno verificato se nella zona siano presenti telecamere di sorveglianza le cui registrazioni possano aver immortalato l'accaduto e hanno cercato di risalire anche ad eventuali testimoni, potrebbero essere ascoltati gestori e clienti del locale.