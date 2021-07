Sono ore di apprensione per un bambino di cinque anni azzannato alla gola da un cane nel pomeriggio di venerdì scorso 2 luglio in un piccolo Comune della provincia di Viterbo. Il bimbo si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Agostino Gemelli di Roma, dov'è arrivato in eliambulanza. I medici gli hanno riscontrato una lesione cervicale e lo hanno intubato. Al momento non si pronunciano sull'esito del loro intervento. Secondo le informazioni apprese il bambino avrebbe preso in braccio un cane di famiglia di piccola taglia per giocare, quando l'animale, improvvisamente e con un veloce movimento, lo ha morso alla gola. I genitori spaventati per l'accaduto e preoccupati per la ferita, lo hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale Belcolle di Viterbo.

Il bimbo azzannnato alla gola da un cane ha ferite alle vie respiratorie

Da quanto si apprende i medici hanno sottoposto il bambino alle cure del caso per poi dimetterlo, ma le consizioni di salute del bambino si sono successivamente aggravate, ed è stato necessario il trasporto in eliambulanza nel nosocomio romano. Il piccolo infatti nelle ore successivo al primo accesso all'ospedale avrebbe mostrato difficoltà respiratorie che hanno nuovamente allarmato i genitori. I medici che lo hanno visitato hanno infatti riscontrato delle lesioni alle vie respiratorie provocate dai denti del cane. Ora si attende con speranza un miglioramento nelle prossime ore.