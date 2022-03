Violenza sui mezzi pubblici, in mezz’ora aggrediti due autisti Atac La scorsa notte si sono verificati due episodi di violenza ai danni di due autisti della tratta di autobus Atac 904: il primo è stato derubato, l’altro picchiato.

In un sola notte si sono verificati due episodi di violenza ai danni degli autisti dell'Atac che lavorano sulla tratta della linea 904, che attraversa la via Boccea dal capolinea di Cornelia per arrivare alla zona di Selva Candida, a Largo Ines Bedeschi. A renderlo noto è la stessa municipalizzata dei trasporti con una nota in cui viene precisato: "Stigmatizziamo fermamente le vili aggrressioni ed esprimiamo totale e piena solidarietà e vicinanza ai colleghi."

Due sono gli autisti dell'autobus coinvolti dalle aggressioni che si sono realizzate la scorsa notte, fra lunedì 28 e martedì 29 marzo, nei due episodi che si sono verificati a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro.

Rapinato e aggredito da quattro ragazzi che dirottano il bus

Il primo episodio di violenza è stato messo a colpo da un gruppo composto da quattro ragazzi intorno alle ore 2 della notte, mentre l'autobus stava già percorrendo la tratta prevista, su via Boccea verso il capolinea di Largo Ines Bedeschi. Una volta saliti a bordo, i quattro ragazzi, però, hanno fatto irruzione nella cabina del conducente. Dopo essersi impossessati dell'estintore in dotazione sull'autobus, hanno utilizzato l'oggetto per minacciarlo e costringerlo a deviare il suo percorso: una volta arrivati nella zona di Selva Nera, infine, l'autista è stato rapinato.

Pugni al conducente

A distanza di circa una trentina di minuti, sulla stessa tratta, anche un secondo autista è rimasto vittima di un atto violento, proprio al capolinea di Largo Ines Bedeschi. L'aggressore, stavolta, prima ha provato a forzare il posto di guida in cui si trovava l'autista dell'autobus, sempre della stessa linea 904, poi è riuscito a scagliarsi contro il conducente, colpendolo con un pugno sull'addome e a rompere il vetro del mezzo, lanciando una pietra. Infine, si è dato alla fuga.