Violento scontro fra uno scooter e un’auto: è grave un 17enne soccorso in eliambulanza Un ragazzo di 17 anni è stato trasportato da Cisterna di Latina al Bambino Gesù di Roma in elisoccorso. A causa di un violento incidente fra la sua moto e un’automobile, è in pericolo di vita.

A cura di Beatrice Tominic

Un ragazzo di 17 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma in eliambulanza, dopo lo scontro fra lo scooter su cui era a bordo e un'automobile: in condizioni gravissime, si trova in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto a Cisterna di Latina, comune del capoluogo pontino, nella mattinata di oggi, sabato 26 febbraio, verso mezzogiorno, quando il 17enne a bordo della sua moto stava percorrendo via Kennedy, all'altezza dell'intersezione con via Civitona, mentre probabilmente stava procedendo verso via delle Mimose.

Lo scontro con l'automobile

Come anticipato, lo scontro è avvenuto all'incrocio con via Civitona: l'impatto fra lo scooter guidato dal 17enne e l'automobile su cui stavano viaggiando due donne, una Mini Countryman, è stato violentissimo e il ragazzo è stato sbalzato a terra.

Non sono ancora state accertate le dinamiche del sinistro, ma sembra che la moto si sia schiantata contro la fiancata del veicolo che stava procedendo lungo la via. Sul luogo sono immediatamente arrivati i medici del personale sanitario; le pattuglie della Polizia Locale di Cisterna insieme alle volanti della Polizia di Stato che, interdetto il luogo del sinistro, hanno iniziato a svolgere gli accertamenti di rito e, infine, gli operatori del soccorso stradale che in breve tempo hanno liberato la carreggiata dai veicoli e rimosso i detriti.

Il 17enne viene trasportato in eliambulanza

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente arrivati i medici del personale sanitario del 118: la donna che era alla guida dell'automobile è stata trasportata in ambulanza alla clinica di Aprilia dove le sono state rilevate gravi contusioni, mentre per il ragazzo è stato subito allertato il servizio di elisoccorso. Le condizioni del 17enne, infatti, si sono immediatamente rivelate gravissime e l'ospedale Bambino Gesù è sembrato essere l'unico attrezzato per soccorrerlo: arrivato l'elisoccorso, è stato portato all'ospedale pediatrico in codice rosso: è in pericolo di vita.