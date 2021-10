Violente rapine a Ostia, arrestati due giovani: pestarono a sangue un 15enne Il gip ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini di 22 e 31 anni. Sarebbero i responsabili di tre rapine violente avvenute la scorsa estate sul litorale di Ostia. In due occasioni il 22enne avrebbe agito da solo. In un’altra, i due avrebbero pestato a sangue un 15enne.

A cura di Luca Ferrero

Arrestati i presunti responsabili di almeno tre rapine commesse a Ostia nell'estate appena trascorsa. Le vittime sono due cittadini bengalesi, aggrediti e derubati in un bar, e un ragazzo di appena quindici anni, pestato a sangue sul lungomare per una catenina. La Polizia di Stato ha eseguito oggi due ordinanze di custodia cautelare in carcere su disposizione del gip nei confronti di un ventideuenne e di un trentunenne, gravemente indiziati del reato di rapina. Le indagini degli agenti del X Distretto Lido si sono basate sulle descrizioni degli aggressori fornite dalle vittime, anche grazie all'aiuto delle immagini di alcune telecamere di sorveglianza.

Rapine violente in un bar nell'estate 2021

Il ventiduenne avrebbe preso di mira due cittadini bengalesi in una bar di Ostia. Avrebbe agito da solo in due differenti occasioni, tra giugno e agosto 2021. Nella prima rapina, l'uomo avrebbe sottratto al cittadino straniero 230 euro appena vinti alle slot machine. Nella seconda, sempre nello stesso bar, avrebbe picchiato violentemente un altro uomo, per poi strappargli una catenina d'argento. Dopo gli episodi, il locale era stato chiuso dalla Questura di Roma.

Pestato e rapinato un 15enne sul lungomare di Ostia

Il ventiduenne avrebbe agito in concorso con il trentunenne arrestato in occasione di un'altra violenta rapina avvenuta la scorsa estate. A bordo di un monopattino, a volto scoperto, i due avrebbero percorso il lungomare Paolo Toscanelli alla ricerca di una vittima. Dopo aver individuato un ragazzino di appena quindici anni, lo avrebbero colpito violentemente con pugni al volto e allo stomaco. I due avrebbero poi infierito sul ragazzo finito a terra, per sottrargli una catenina dal valore di 3000 euro.