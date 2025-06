video suggerito

Violentata dopo la discoteca sull'auto che sfrecciava su via Aurelia: 4 denunciati, anche un'amica A organizzare la serata in un locale di Santa Marinella una nuova conoscenza della vittima. A bordo dell'auto tre uomini e l'amica che invece di aiutarla l'ha invitata non ribellarsi.

A cura di Redazione Roma

Immagine di repertori

Era uscita con un'amica che conosceva da poco e la sua comitiva. Due donne e tre uomini in una discoteca a Santa Marinella, sul litorale romano per un sabato sera in cui si aspettava di divertirsi, non di vivere un incubo. Invece una donna di 38 anni di ritorno dalla notte passata insieme, si è vista intrappolata in un'auto e costretta a subire atti sessuali da due uomini mentre viaggiavano a bordo di un'auto che sfrecciava su via Aurelia in direzione di Roma.

A bordo della vettura viaggiavano anche l'amica, che invece di aiutarla gli avrebbe consigliato di non ribellarsi alla violenza, e un terzo uomo che si trovava al volante. Anche lui, lungi dall'aiutarla, avrebbe invece bloccato la portiera per consentire che la violenza si consumasse. I due uomini che hanno abusato di lei, di fronte alle sue resistenze, invece di desistere sono diventati violenti picchiandola con schiaffi e pugni, arrivando a romperle costole e naso.

Quando l'auto si ferma al bordo della strada la donna la 38enne riesce a scendere dalla vettura. A quel punto i suoi aguzzini l'abbandonano là: ferita e sotto choc, scappando. La donna riesce a trascinarsi fino alla stazione dei carabinieri di Santa Marinella e qui racconta tutto. Trasportata in ospedale viene medicata e assistita, sia per le ferite e le fratture fisiche riportate sia le viene offerta assistenza psicologica per la violenza subita.

Subito scattano le indagini che portano all'individuazione e alla denuncia dei tre uomini e della donna. L'ipotesi investigativa è che si sia trattata di una violenza premeditata, che l'amica l'avrebbe consapevolmente portata in una trappola.