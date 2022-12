Violenta lite tra ragazzo e un signore in libreria a Roma finisce nel sangue Lite in libreria a Roma. Secondo alcuni testimoni, le persone coinvolte sono un signore e un ragazzo, che si sono picchiati davanti a diversi bambini e a decine di clienti.

A cura di Enrico Tata

Una violenta litigata tra due persone è finita nel sangue in una libreria di via Appia Nuova a Roma. Stando a quanto riporta l'agenzia Nova, il fatto è avvenuto intorno alle 19 di ieri sabato, 17 dicembre, all'interno di una libreria del quartiere. Secondo alcuni testimoni, le persone coinvolte sono un signore e un ragazzo, che si sono picchiati davanti a diversi bambini e a decine di clienti. Hanno fatto cadere a terra molti libri e hanno sparso sangue per tutto il negozio. Una delle due persone potrebbe infatti essersi rotta il naso, ha riiportato la questura di Roma.

Lite in libreria a Roma, protagonisti un uomo di 56 anni e un ragazzo di 28 anni

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che stanno ancora indagando per ricostruire nei minimi dettagli la dinamica di quanto accaduto all'interno del negozio. I protagonisti della violenta litigata dovrebbero essere un uomo di 56 anni e un ragazzo di 28 anni. Quest'ultimo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Roma in codice giallo. Dopo essere stato visitato dai medici del nosocomio, è stato dimesso con una prognosi di circa 20 giorni. Nello specifico sul posto per sedare la lite tra i due è intervenuta una pattuglia del commissariato Appio, allertata dai responsabili della libreria. Ancora in corso le indagini per stabilire i motivi che hanno scatenato la violenta litigata tra le due persone che, ricordiamo, è avvenuta quando la libreria era aperta e affollata da decine di clienti intenti a cercare tra gli scaffali gli ultimi regali per le feste.