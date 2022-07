Violenta la figlia 13enne: fermato professore di Filosofia di un’ambasciata italiana Un professore di Filosofia in servizio presso un’ambasciata italiana all’estero è stato arrestato per violenza sessuale sulla figlia 13enne al rientro di un viaggio all’estero.

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri al rientro in Italia di un viaggio all'aereoporto di Fiumicino, perché sospettato di violenza sessuale sulla figlia tredicenne. Si tratta di un professore di Filosofia, che lavora presso un'ambasciata italiana all'estero. La misura di custodia cautelare è stata disposta dalla Procura della Repubblica di Roma, con il pubblico ministero Gabriella Fazi ed è scattata sabato 9 luglio. Secondo le informazioni apprese la giovane avrebbe manifestato l'intenzione di non voler più incontrare il padre. Figlia di genitori separati, la tredicenne viveva con sua madre, ma trascorreva del tempo anche con lui. E sarebbe proprio in quei momenti, durante il genitore e la figlia rimanevano da soli che, invece di intrercorrere tra i due un sano rapporto padre-figlia, si sarebbero consumati gli abusi.

Referti medici comproverebbero la violenza

Le indagini sono partite dai racconti che la tredicenne faceva ai propri insegnanti. Con i docenti di scuola dei quali si fidava si era infatti aperta e aveva parlato delle presunte violenze subite dal padre. L'uomo infatti, come da lei raccontato, avrebbe tentato un approccio fisico con lei, fino ad arrivare ad abusarla sessualmente. A confermare quanto dichiarato dalla ragazza ci sarebbero inoltre alcuni referti medici del pronto soccorso, a sostegno dell'accaduto. I carabinieri della stazione Quadraro di Roma hanno ascoltato la vittima, raccolto tutti gli elementi necessari a far partire le indagini e hanno inviato l'informativa in Procura. I militari hanno raggiunto dunque l'uomo di rientro da un viaggio all'estero all'aeroporto di Fiumicino e lo hanno sottoposto a fermo. Si trova in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa dell'interrogatorio di convalida.