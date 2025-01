Vìola il divieto di avvicinamento a due donne diverse: arrestato, finisce di nuovo in manette

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Arrestato due volte in due giorni per aver violato il divieto di avvicinamento a due donne diverse. È successo a un uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati simili. I carabinieri sono intervenuti in due occasioni, durante le quali è finito in manette a distanza di poche ore.

Prende a calci e a spallate la porta di casa della ex

Nel primo episodio, che risale ai primi di gennaio, l'uomo ha violato il divieto di avvicinamento che gli era stato imposto nei confronti della sua ex compagna, presentandosi a casa sua prima nel pomeriggio e poi in serata. Ha insistito per vedere la ex e quando lei non lo ha fatto entrare ha cercato di forzare la aporta, prendendola a calci e a spallate.

Nel frattempo ricevuta la segnalazione sono arrivati i carabinieri della Stazione di Passoscuro, che hanno bloccato l'uomo fuori dall'abitazione, mentre continuava a colpire la porta con insistenza e a chiedere alla ex di farelo entrare. I militari lo hanno arrestato e messo ai domiciliari.

Trovata una donna in casa durante un controllo domiciliare

Il comportamento dell'uomo tuttavia, nonostante la misura restrittiva, non è cambiato. Il giorno seguente infatti è stato arrestato a Ladispoli, sul litorale Nord della provincia di Roma, sempre per violato il divieto di avvicinamento, non nei confronti della ex ma di una seconda donna. Durante un controllo domiciliare, i militari lo hanno trovato in compagnia di quest'ultima. La donna infatti contrariamente alle disposizioni, era andata di sua spontanea volontà a casa. Ha inoltre dato generalità false ai militari ed è stata denunciata.