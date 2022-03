Vincenzo Di Salvo è scomparso dall’ospedale San Camillo: “Vi prego, aiutateci a ritrovarlo” Vincenzo Di Salvo è scomparso questa mattina dall’ospedale San Camillo: l’uomo, di 82 anni, con i capelli bianchi e gli occhi castani, è alto circa 173 cm. Non porta gli occhiali che è solito indossare e, molto probabilmente, si trova in stato confusionale.

A cura di Beatrice Tominic

Questa mattina, verso le ore 9.30, è scomparso Vincenzo Di Salvo. L'uomo, un 82enne residente a Roma, si trovava in osservazione al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo da ieri sera, giovedì 17 marzo. L'82enne è scomparso proprio mentre si trovava in ospedale e, come si legge in un post di SOS pubblicato su Facebook, quasi sicuramente si trova in stato confusionale.

Al momento della scomparsa, non aveva con sé soldi né il telefono e indossava un giacchetto di pile verde con la cerniera, pantaloni beige e scarpe beige. Nonostante la foto che lo ritrae, come viene specificato nelle poche righe condivise sul social network, quando è scomparso non stava indossando gli occhiali che, invece, è solito portare. È alto 173 centimetri, gli occhi castani e i capelli bianchi.

Il post pubblicato su Facebook

Il post che annuncia la scomparsa di Vincenzo Di Salvo è apparso nel primo pomeriggio di oggi nel gruppo "Portuense, Villa Bonelli, Vigna Pia": "Sos, amici, vi prego aiutateci, condividete! Questa mattina alle ore 9:30 è scappato dall’ospedale San Camillo di Roma Vincenzo Di Salvo, era al pronto soccorso da ieri sera – viene spiegato nel post – Sicuramente è in stato confusionale. Non ha con sé telefono e soldi. Chiunque avesse notizie può telefonare al 3313504182. Indossa un giacchetto verde con la zip, pantaloni beige, scarpe beige. Non porta gli occhiali. Condividete! Grazie." Come si legge nel sito ufficiale di Chi l'ha visto?, programma che da decenni si occupa di persone scomparse nel nostro Paese, Vincenzo Di Salvo è un autista dell'Atac, la municipalizzata dei trasporti romana, in pensione.