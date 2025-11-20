Vince 83mila euro al SuperEnalotto, ma non va a ritirarli: “Ha fino al 1 dicembre, poi perderà tutto”

Immagine di repertorio

Ha vinto oltre 83mila euro al SuperEnalotto, ma non li ha ancora ritirati. Il vincitore o la vincitrice, che ha giocato a Roma, avrà tempo fino al primo dicembre 2025 per incassare il premio, poi perderà tutto. È successo nella Capitale, il fortunato ha fatto la giocata il 2 settembre scorso nella ricevitoria Sisal del bar Caffè Vintage in via Torre di Mezzavia nel centro commerciale di Anagnina, nella periferia Sud-Est della Capitale.

L'appello della Sisal: "Cercasi vincitore"

Ma di lui neanche l'ombra, per questo motivo la Sisal, uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato, attraverso l'ufficio premi ha lanciato un appello, nel tentativo di trovare il vincitore.

"AAA cercasi vincitore del SuperEnalotto da oltre 83mila euro. La giocata appunto è stata fatta il 2 settembre scorso e per ritirare i soldi ci sarà tempo fino al primo dicembre 2025, a partire dal giorno dopo non sarà più possibile farlo e il fortunato perderà tutto".

Con quali numeri è stata fatta la vincita del SuperEnalotto a Roma

Il premio vinto dal giocatore a Roma e non ancora ritirato come riporta La Repubblica ammonta esattamente a 83.408,24 euro. Alla cifra va applicata una tassazione di circa il 20 per cento. La vincita è stata fatta con un "5" con la seguente combinazione: 16 – 19 – 28 – 44 – 60 – 78 – J 9 – SS 73 e il bollettino è stato pubblicato il 15 settembre scorso.

Il vicinitore dovrà esibire l’originale della ricevuta di gioco, ossia l’unico titolo con cui si potrà riscuotere la vincita in denaro. Tuttavia purtroppo tra pochi giorni se la cifra non verrà riscossa entro il termine previsto, la vincita sarà stata inutile. Dunque il titolare della ricevuta di gioco dovrà presentarsi alla sede dell’ufficio premi Sisal di Roma in via Sacco e Vanzetti o al bar dove è stata fatta la giocata.