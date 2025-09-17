Villa Pamphili, nuove accuse per Kaufman: “Ha strangolato Anastasia Trofimova mentre dormiva con la bimba”

“Kaufman ha ucciso anche Anastasia Trofimova, l’ha soffocata”, questa la ricostruzione dei pm che contestano all’uomo anche l’omicidio della compagna, oltre a quello della figlia.

Rexal Ford, il nome con cui Francis Kaufmann si fingeva un regista di successo.

Nuova ordinanza di custodia cautelare per Francis Kaumfan, detenuto nel carcere romano di Rebibbia. Già accusato per l'omicidio della figlia, la piccola Andromeda, a seguito degli accertamenti svolti durante l'autopsia sul corpo, gli viene contestato anche l'omicidio aggravato della compagna. Secondo quanto emerso dagli ultimi accertamenti, per i pm avrebbe soffocato anche la compagna, Anastasia Trofimova, nel sonno.

La nuova ordinanza cautelare che ha accolto la richiesta dei pm coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, verrà notificata alla Grecia dove Kaufmann è stato rintracciato: sarà inoltre richiesto di estendere il mandato di arresto europeo anche per questa nuova accusa.

