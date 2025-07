Villa Pamphili, esami sul corpo di Anastasia Trofimova: “Trovati graffi, potrebbe essere stata trascinata”

Sul corpo di Anastasia Trofimova sono stati riscontrati graffi: probabilmente è stata trascinata per i sentieri di Villa Pamphili e abbandonata in fin di vita nel luogo del ritrovamento.

L’immagine della donna trovata morta a Villa Pamphilj e del suo presunto killer fermato in Grecia.

Sono diverse le ferite e i graffi riscontrati sul corpo di Anastasia Trofimova stando agli ultimi esami da parte del medico legale. Secondo le tracce individuate, la ventottenne sarebbe stata trascinata all'interno di Villa Pamphilj mentre era ancora viva, abbandonata agonizzante ai piedi dell'oleandro dove, tre giorni dopo, è stata ritrovata a poca distanza dal corpicino della figlia, la piccola Andromeda, che avrebbe compiuto un anno la settimana successiva.

Un dato, quello emerso dalle ultime analisi, che sembra consolidare la posizione di Francis Kaufman accusato di duplice omicidio e occultamento dei cadaveri di madre e figlia. L'uomo, estradato in Italia dalla Grecia lo scorso luglio, adesso si trova nella sezione psichiatrica del carcere di Rebibbia.

La difesa dell'uomo ha già fatto ricorso al Tribunale del Riesame chiedendo che possa essere uscire di prigione. "Non so perché sono qui, voglio il mio cuscino", sono le uniche parole pronunciate dal quarantaseienne californiano che nel frattempo, ricevuto in interrogatorio dalla gip, è rimasto in silenzio.

La morte di Anastadia Trofimova: riscontrate ferite alle gambe

L'individuazione delle ferite alle gambe sul corpo di Trofimova potrebbero aggravare la situazione del quarantaseienne californiano. Sono stati riscontrati segni di lacerazioni profonde, compatibili con il trascinamento dello stesso corpo per i sentieri del parco. Lacerazioni che, stando alle prima informazioni emerse, sarebbero state inflitte quando Trofimova era ancora in vita. Ci è voluto del tempo per trovare le ferite e per comprendere come è stata uccisa la ventinovenne. Diversamente, invece, per la piccola Andromeda le modalità del delitto sono apparse chiare fin dall'inizio: è stata strangolata, probabilmente il 6 giugno scorso, un giorno prima del ritrovamento dei corpi.

Kaufmann e la bimba trovata morta a Villa Pamphilj

Il confronto del Dna: test su Kaufman, Andromeda e la busta abbandonata vicino a Trofimova

Una volta uccise madre e figlia, l'uomo, a due giorni dal ritrovamento dei corpi, ha lasciato l'Italia per recarsi in Grecia a Skiathos dove è stato arrestato a seguito di un mandato di arresto internazionale. Dopo settimane è stato trasferito a Roma. È atterrato all'aeroporto militare di Ciampino. Una volta toccato suolo italiano ha detto di essere stato picchiato dagli agenti prima e durante il volo e ha chiesto di essere portato al pronto soccorso dove, a scortarlo, c'erano decine e decine di poliziotti. I medici, però, non hanno riscontrato lesioni, ma soltanto un disturbo alla cervicale di cui Kaufman sembra soffrire da tempo.

Una volta in Italia è stato prelevato il suo Dna e comparato a quello della piccola Andromeda. Ha sempre detto di essere suo padre, ma soltanto le evidenze scientifiche hanno permesso di dichiararlo con certezza. Il Dna, inoltre, potrebbe essere presto messo a confronto con quello ritrovato su alcune tracce lasciate sopra la busta di plastica che si trovava sul corpo di Trofimova al momento del ritrovamento.