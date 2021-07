Vigile urbano ubriaco insulta i colleghi in servizio a Trastevere: denunciato La vicenda è riportata da Il Corriere della Sera. L’uomo, che non era in servizio, è stato denunciato per minacce, ingiuria e guida in stato di ebbrezza, e gli è anche stata ritirata la patente. I fatti risalgono alla sera del 3 luglio, in occasione della partita degli Europei tra Ucraina e Inghilterra.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un vigile urbano è stato denunciato da due funzionari della polizia giudiziaria della Procura di Roma per minacce, ingiuria e guida in stato di ebbrezza. Non solo: dato che l'etilometro segnava 1,2g/l di alcool nel sangue, ossia più del doppio del limite consentito, gli hanno anche ritirato la patente. La vicenda è riportata da Il Corriere della Sera, in un articolo a firma di Fabrizio Peronaci. Una vicenda singolare, che avrà molto probabilmente conseguenze per l'agente di Polizia Locale coinvolto.

La vicenda risale alla sera del 3 luglio. Allo Stadio Olimpico era in corso la partita degli Europei di calcio tra Ucraina e Inghilterra, e molte erano le forze dell'ordine impiegate per controllare le zone limitrofe allo stadio e quelle centrali, dove era in corso la FanZone. A un certo punto, un vigile urbano non in servizio, è passato nella zona tra lungotevere e piazza Risorgimento con la propria auto privata e avrebbe cominciato a insultare due colleghi di polizia giudiziaria della Procura. Non sono noti i motivi che hanno portato il vigile a rivolgersi in quel modo ai colleghi. Fatto sta che la vicenda non è finita benissimo.

Gli agenti si sono accorti che c'era qualcosa che non andava nel comportamento dell'uomo, e così hanno deciso di sottoporlo all'alcoltest per verificare se avesse bevuto. Così era: nel sangue aveva un tasso alcolemico di 1,2, molto superiore al limite di 0,5 consentito dalla legge. I colleghi lo hanno quindi denunciato per minacce, ingiuria e guida in stato di ebbrezza, oltre a ritirargli la patente. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, uno dei due agenti di polizia giudiziaria avrebbe anche acceso la bodycam in dotazione nel momento in cui il collega ha cominciato a insultarlo.