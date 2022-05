Vigile del fuoco ruba il telefono di un 20enne morto in un incidente: condannato a un anno Il vigile del fuoco era intervenuto la notte del 27 agosto 2013 sul luogo dell’incidente costato la vita a Luca Violo. L’uomo ha preso il telefonino del ragazzo per regalarlo alla figlia.

A cura di Natascia Grbic

La vittima, Luca Violo

È stato condannato a un anno di reclusione con pena sospesa il vigile del fuoco che, il 27 agosto 2013, ha rubato il cellulare di un ventenne deceduto in un incidente stradale. La sentenza è arrivata a quasi dieci anni dai fatti. Il pompiere, che adesso è in pensione, aveva preso il telefono di Luca Violo dal luogo dell'incidente, cancellando foto, video e messaggi del ragazzo per regalarlo alla figlia. Un comportamento che gli è valso la condanna a un anno di reclusione per furto aggravato, anche se – come detto – la pena è stata sospesa. La famiglia del ragazzo si è costituita parte civile nel processo.

L'incidente in cui ha perso la vita Luca Violo

La vicenda risale al 27 agosto 2013. Luca Violo era rimasto coinvolto in un incidente stradale tra tre auto avvenuto sulla via Appia, all'altezza del bivio di Frasso, nel comune di Terracina. Cinque persone erano rimaste ferite, tre in gravi condizioni erano state portate all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Una di queste, Luca Violo, non ce l'ha fatta. Il ragazzo è morto dopo due giorni a causa della gravità delle ferite riportate. I genitori del ventenne avevano deciso di donare gli organi del ragazzo. Una volta ricevuti gli effetti personali di Luca, si sono però accorti di una cosa: mancava il suo cellulare. Un oggetto per loro molto prezioso dato che aveva all'interno foto e video del figlio, che altrimenti sarebbero andati perduti. Su questa sparizione era stata avviata un'indagine, tramite la quale si era risaliti a uno dei vigili del fuoco in servizio quella notte. L'uomo aveva preso il cellulare di Luca, aveva cancellato tutto ciò che era contenuto al suo interno, e lo aveva regalato alla figlia.