Vietato dalla polizia il campo hobbit no vax ai pratoni del Vivaro. Ma loro non mollano: “Ci saremo” Il raduno no vax si sarebbe dovuto tenere dal 10 al 13 febbraio. Per il 14 febbraio è stata invece annunciata una ‘marcia su Roma’ con camion e trattori.

La Questura di Roma ha vietato la manifestazione no vax organizzata dal cosiddetto ‘Fronte di liberazione nazionale' ai pratoni del Vivaro, nel comune di Rocca di Papa. Il provvedimento è stato notificato ieri agli organizzatori del ‘campo Hobbit' (così definito dall'organizzatore Nicola Franzoni e segretario del Movimento). "Il provvedimento di divieto è l’esito di valutazioni con cui sono state evidenziate serie criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica – spiega la Questura – Saranno predisposti, pertanto, specifici servizi inter forze di ordine e sicurezza pubblica diretti a controllare il rispetto del provvedimento stesso, con ordinanza della Questura e con l’impiego dei reparti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e con il supporto delle polizie locali per gli specifici servizi di viabilità".

Nonostante il divieto, sui social e sulle chat telegram continua a girare l'appuntamento. L'estremista di destra e no vax Nicola Franzoni ha dichiarato che il campo Hobbit a Rocca di Papa si svolgerà lo stesso, mentre il 14 febbraio sarebbe prevista una ‘marcia su Roma' con camion e trattori. "Questo è il posto dove ci dobbiamo accampare, dobbiamo occupare tutta questa zona, che tanto è pubblica, e creare il più grande Campo Hobbit della storia – aveva detto Nicola Franzoni in un video pubblicato su Facebook, poi rimosso dalla piattaforma – Dal 10 al 13 febbraio vogliamo portare qua un milione di persone. Non ce lo possono impedire: qui, in maniera bucolica, raduniamo l'esercito". L'obiettivo dell'uomo era ‘addestrare‘ non si sa bene come le persone non vaccinate in questo campo della durata di tre giorni. Ma proprio in quel periodo, l'area sarà presidiata dalle forze dell'ordine per controllare che non arrivi nessuno a infrangere il divieto.