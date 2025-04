video suggerito

Viene allontanato dalla discoteca, torna e spara contro i buttafuori: panico davanti l'Art Cafè Un uomo ha sparato tre colpi di pistola nel parcheggio privato della discoteca in via del Galoppatoio, ed è poi fuggito su un'auto con a bordo cinque persone. Indaga la polizia.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia sfiorata a Roma davanti la famosa discoteca Art Cafè in via del Galoppatoio, a Villa Borghese. Un uomo ha sparato tre colpi di pistola nel parcheggio esterno del locale sembra dopo essere stato allontanato dal personale del locale. L'autore del gesto, la cui identità al momento è ancora ignota, è entrato con uno scooter nel parcheggio privato del club, e ha cominciato a discutere con uno dei buttafuori del locale. A un certo punto ha tirato fuori la pistola sparando due colpi verso l'uomo che, fortunatamente, non è stato colpito. Sul posto è arrivato un altro dipendente per vedere cosa stesse accadendo, e l'uomo ha sparato anche verso di lui, mancandolo e colpendo una macchina. Un evento che poteva terminare in tragedia con ben due vittime, e che solo per un puro caso non ha avuto un epilogo di sangue.

L'uomo fuggito su un auto con quattro persone

Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile. Il responsabile del gesto è riuscito a fuggire insieme ad altre quattro persone, che lo hanno raggiunto nel parcheggio del locale e lo hanno fatto salire in macchina con loro. Si è quindi dato alla fuga, ma gli investigatori lo stanno cercando, e non è detto che non venga identificato già nelle prossime ore. Gli investigatori stanno interrogando i testimoni e vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, in modo da identificare il responsabile il prima possibile.

La lite e poi gli spari

Cosa sia successo e quale sia stato il motivo della lite, al momento non è chiaro. Sicuramente una questione di futili motivi, un'inezia che però ha rischiato di finire nel sangue, con i due buttafuori mancati dalle pallottole solo per un soffio.