Viale Africa, il ramo di un albero crolla e si schianta su un’automobile in sosta Un tratto di strada è stato chiuso in tarda mattinata per permettere il soccorso e la messa in sicurezza dell’area dopo il crollo di un grosso ramo su un’auto.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 22 agosto, nel quartiere Eur: uno dei rami degli alberi che si trovano ai lati di viale Africa è crollato sulla carreggiata. La caduta del ramo, grande e pesante, è avvenuta all'altezza di Piazzale Marcellino Champagnat, ad appena poco più di un chilometro di distanza dal parco del Laghetto dell'Eur. Il ramo non è riuscito, però, a toccare terra, ma si è fermato su un'automobile, intrappolando la donna che si trovava alla guida.

La caduta del ramo

Il grosso ramo è caduto colpendo un'automobile che, proprio in quel momento, si trovava a passare sulla strada, una Ford Focus di colore grigio scuro rimasta schiacciata sotto al peso dell'albero. Il ramo caduto ha colpito il parabrezza del veicolo, rompendo il vetro dalla parte del conducente dove si trovava la donna alla guida e danneggiando la carrozzeria.

Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato la caduta del ramo, seguiranno monitoraggi per accertare il rischio di caduta fra gli alberi nella zona. Nel frattempo alcuni utenti hanno già commentato sui social: "Ora in Viale Africa di fronte al civico 50, diversi altri grossi rami ed alberi sono a rischio perché completamente secchi", condividendo le foto dell'incidente.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, non appena allertati, sono subito arrivati i soccorsi, per verificare le condizioni della donna e mettere in sicurezza l'area. In breve tempo sono arrivati gli operatori sanitari del 118: fortunatamente la donna non sembra aver riportato gravi conseguenze, anche se è stata comunque trasportata all'ospedale per accertamenti. Con loro anche i vigili del fuoco che sono immediatamente intervenuti per rimuovere il ramo e liberare l'automobile dal suo peso. Dopodiché hanno provveduto a mettere in sicurezza l'intera area dell'incidente.

La chiusura della strada

Per consentire l'intervento di soccorso e rimozione del ramo, sono arrivati anche gli agenti del Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno provveduto a bloccare la circolazione su viale Africa: la strada è rimasta chiusa nel tratto fra Piazzale Marcellino Champagnat e Via Laurentina.