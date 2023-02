Via Tuscolana: volante di polizia si schianta contro un muro dopo aver abbattuto una centralina Una volante di polizia questa mattina si è schiantata contro un muro su via Tuscolana all’altezza di Giulio Agricola.

Questa mattina un incidente ha coinvolto una volante della Polizia di Stato su via Tuscolana, dove la volante si è schiantata contro una palazzina dove aver abbattuto una centralina elettrica e aver invaso il marciapiede. Erano circa le 8.35 di oggi – sabato 11 febbraio – quando l'agente al volante dell'auto ha perso il controllo della vettura all'altezza del civico 1388 in zona Giulio Agricola. Le cause sono ancora da chiarire ma non sono rimaste coinvolte da quanto si apprende altre auto o persone. Non si registrano feriti, solo qualche contusione per i poliziotti a bordo. Non è chiaro se lo schianto è avvenuto mentre gli agenti erano impegnati in un inseguimento o a mentre erano diretti verso un intervento ad alta velocità.

Autobus Atac in fiamme in via degli Ipogei degli Ottavi

In via Ipogeo degli Ottavi, a Roma Nord, oggi un autobus Atac è andato in fiamme mentre era in viaggio. Le fiamme si sono sviluppate nel vano motore nella parte posteriore del mezzo. Il conducente ha fermato il mezzo facendo scendere i passeggeri, senza nessuna conseguenza per essi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio.