in foto: Immagine di repertorio

Tragedia questa notte a Roma, in via di Torrevecchia 815. Un ragazzo di 21 anni a bordo di una Honda CBR è morto in seguito a un violento incidente stradale avvenuto questa notte. A quanto si apprende, il giovane si sarebbe schiantato contro tre macchine parcheggiate dopo aver perso il controllo del mezzo. Immediati i soccorsi che hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, è morto sul posto a causa delle gravi ferire riportate nell'impatto con le vetture. L'incidente è avvenuto verso mezzanotte. Sul posto, per i rilievi del caso, le pattuglie del I gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale. Dalle prime informazioni emerse, sembra si tratti di un incidente autonomo, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.