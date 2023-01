Via Nomentana chiusa per potature, i lavori fino a febbraio: bus deviati e disagi per i pendolari Dureranno fino a febbraio le operazioni di potatura di seicento platani su via Nomentana, nel tratto tra viale Regina Margherita e Porta Pia.

A cura di Natascia Grbic

Foto Facebook Studio Beeagro

Dalle ore 8 alle 18, esclusi sabato e domenica, via Nomentana è chiusa al traffico nel tratto compreso tra viale Regina Margherita e Porta Pia. Il motivo sono le potature su via Nomentana disposte dal Comune di Roma: l'intervento, avviato l'undici gennaio, dovrebbe durare all'incirca tre settimane, ma non è ancora stata definita una data di fine lavori. "L’intervento prevede la potatura di circa 600 platani disposti in 4 filari per uno sviluppo lineare di 15,2 km, la contestuale rimozione delle ramaglie e, nel caso si dovesse procedere con abbattimenti alberi a fine vita, si procederà con il deceppamento e l’immediata sostituzione", si legge in una nota del Comune di Roma.

Lavori, quelli disposti dal Comune, che hanno creato molto disagio e malcontento non solo tra i residenti, ma anche tra i pendolari che ogni giorno devono andare al lavoro. Da viale Regina Elena, ad esempio, le linee Express si fermano solo a Termini e non fanno fermate intermedie. Un problema per chi deve andare al lavoro e deve quindi trovare altri modi per muoversi. Sono quattro le fermate soppresse dal lunedì al venerdì nelle fasce orario dove vengono eseguiti i lavori: si tratta delle 71555-72387-71501-71502.

A essere deviate sono le linee 60-62-66-82-90 nel traffico compreso tra viale Regina Margherita e Porta Pia. Andando verso il centro, da via Nomentana deviano viale Regina Margherita, via Savoia, via Salaria, piazza Fiume, via Sulpicio Massimo, corso d’Italia, Porta Pia, via XX Settembre. In direzione esterna, invece, deviano viale del Policlinico, via Giovanni Battista Morgagni, inversione di marcia in piazza Salerno, via Giovanni Battista Morgagni, viale Regina Margherita, via Nomentana.