Via libera al futuristico Ponte dei Congressi, che collegherà l'Eur alla Roma-Fiumicino l Consiglio di amministrazione di Anas ha appena approvato la stipula della convenzione tra l'azienda del Gruppo Fs e Roma Capitale per l'esecuzione dei lavori del Ponte dei Congressi a Roma.

A cura di Enrico Tata

Via libera al futuristico Ponte dei Congressi, un'opera prevista negli interventi per il Giubileo. Il Consiglio di amministrazione di Anas ha appena approvato la stipula della convenzione tra l'azienda del Gruppo Fs e Roma Capitale per l'esecuzione dei lavori del ponte, della viabilità accessoria e dell'adeguamento del Ponte della Magliana. L'investimento complessivo è di circa 300 milioni di euro.

"Il Ponte dei Congressi collegherà l’autostrada di Fiumicino e il quartiere dell’Eur. L’obiettivo dei lavori è la riabilitazione di una parte significativa della valle del Tevere. Il progetto infrastrutturale e quello ambientale fanno parte di un intervento integrato volto a recuperare un luogo fondamentale per la città costituito dalle banchine del Tevere nel tratto compreso tra il Ponte della Magliana ed il Nuovo Ponte dei Congressi", spiega Anas in una nota.

"Il cuore dell’intervento – continua il comunicato – comprende la realizzazione di un nuovo tracciato stradale, il miglioramento e l’adeguamento della viabilità laterale alla nuova infrastruttura, la costruzione di una nuova area ciclopedonale e del Parco Fluviale del Tevere circostante la zona".

Il ponte dei Congressi si inserisce nell'obiettivo più generale di riqualificare una parte significativa della valle del Tevere. "Il progetto infrastrutturale e quello ambientale sono infatti riuniti in un unico intervento integrato volto a recuperare un luogo potenzialmente pregiato, ma sino ad oggi emarginato e costituito dalle banchine del Tevere, nel tratto compreso tra il Ponte della Magliana ed il Nuovo Ponte dei Congressi", si legge nel Dpcm con cui il governo ha approvato gli interventi previsti per il Giubileo 2025.

L'intervento comprende:

Realizzazione del nuovo sistema infrastrutturale stradale

Miglioramenti/adeguamenti alle viabilità poste in adiacenza al nuovo sistema infrastrutturale

Realizzazione di un nuovo sistema ciclopedonale

Realizzazione del Nuovo Parco Fluviale del Tevere tra il Ponte della Magliana ed il Nuovo Ponte dei Congressi L'infrastruttura è stata concepita come un anello rotatorio a senso unico, ottenuto collegando le due carreggiate principali, direzione Roma e direzione Fiumicino, con opportune rampe di connessione.