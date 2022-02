Via le bancarelle davanti alla Coin di Cola di Rienzo: si spostano in una strada secondaria Dopo una lunga serie di ricorsi e controricorsi fra Campidoglio e venditori ambulanti, le bancarelle che stazionavano davanti alla Coin sono state spostate da via Cola di Rienzo a via Ovidio.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dalla pagina Facebook della presidente del I Municipio, Lorenza Bonaccorsi.

Dopo una lunga serie di ricorsi e controricorsi al Tar e al Consiglio di Stato, sembra terminato il braccio di ferro fra il comune di Roma, partito quando in Campidoglio c'era ancora la sindaca pentastellata Virginia Raggi e le bancarelle dei venditori ambulanti in via Cola di Rienzo. La vicenda si era conclusa, dopo diverso tempo, con la vittoria dei venditori che, fino a ieri, hanno potuto continuare a stazionare lungo la via, davanti ai negozi e al grande magazzino Coin Excelsior. A partire da oggi, giovedì 10 febbraio, però, è stata disposta la rimozione delle tre bancarelle situate proprio davanti all'ingresso del grande magazzino, che si sono dovute spostare in una via secondaria.

Via le bancarelle dall'ingresso della Coin, ma è solo un primo provvedimento

In un post pubblicato su Facebook nel corso di questa mattina, Lorenza Bonaccorsi, la presidente del I municipio, spiega quanto questa decisione rappresenti un grande risultato per via Cola di Rienzo. Allegando due foto, una scattata prima e una dopo la rimozione delle bancarelle, ha specificato che quanto deciso per le bancarelle di fronte alla Coin rientra in una più ampia operazione di riordino nella zona del centro storico della città di Roma e del quartiere Prati: "Questo è un primo provvedimento di riordino in attesa del Piano del commercio su area pubblica, che verrà presentato entro la fine del 2022. Grazie al lavoro degli uffici e all'impegno dell'Assessore Jacopo Scatà."

Le bancarelle si spostano in una strada secondaria

Le bancarelle che fino a ieri, mercoledì 9 febbraio, stazionavano su via Cola di Rienzo non sono state rimosse totalmente, ma sono state spostate in una delle strade secondarie della grande via dello shopping romano. Lo spiega nello stesso post citato in precedenza la presidente del I municipio: "Da questa mattina i tre posteggi di bancarelle, dinanzi alla Coin, sono stati ricollocati in Via Ovidio – ha scritto – Restituiamo, così, un tratto di strada importantissimo per i residenti e per i romani e superiamo i problemi di sicurezza che insistevano su quel tratto di strada."