Via Gregorio VII, investita dal taxi mentre attraversa sulle strisce: donna trasportata in ospedale La donna stava attraversando la strada, quando è stata investita da un taxi: chiusura temporanea della corsia preferenziale in via Gregorio VII.

A cura di Beatrice Tominic

Stava attraversando sulle strisce pedonali la carreggiata centrale che taglia in due via Gregorio VII, all'altezza di via San Damaso, quando è stata investita da un taxi. La persona investita sarebbe una donna di cui non si conoscono ancora età né condizioni di salute.

Subito dopo l'impatto, sul luogo dell'incidente, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e un'ambulanza. I medici e gli infermieri del 118, una volta sul posto, hanno provveduto alle prime cure, poi hanno immediatamente caricato a bordo dell'ambulanza la donna, per trasportarla in ospedale. Nel frattempo, gli agenti sono invece rimasti sul luogo dell'incidente per completare i rilievi di routine.

Incidente in via Gregorio VII, ripercussioni sul traffico

Al momento non si registrano ripercussioni sul traffico. La donna è stata investita da un veicolo mentre attraversava la strada sulla carreggiata riservata a taxi e mezzi pubblici: per questa ragione l'unica chiusura stradale riguarda la corsia preferenziale. Autobus e taxi, quindi, saranno costretti a percorrere la strada normale. Come riporta su Twitter Luceverde, è stata decisa la chiusura temporanea fra via San Damaso e vicolo del Gelsomino.